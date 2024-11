Aconsegueixen aturar el desnonament d'una família amb menors a Barcelona en plena alerta per inundacions

Veïns intentant aturar el desnonament - X

El Sindicat d'Habitatge del Raval ha denunciat aquest dilluns que s'ha intentat desallotjar una família amb menors al barri del Raval, a Barcelona, en plena alerta per inundacions. A través d'una piulada a la xarxa social X, el sindicat ha criticat durament l'actuació dels Mossos d'Esquadra, publicant: “Acaba de sonar l'alerta de Protecció Civil a Barcelona i els Mossos estan desnonant una família amb un nen menor edat. Això és una vergonya. Màxima difusió”.

L'organització ha demanat la intervenció de Salvador Illa, líder del PSC, etiquetant-lo a la publicació i reclamant la seva intervenció per aturar l'acció dels Mossos en aquestes circumstàncies. Finalment, i gràcies a la mobilització dels veïns i la pressió exercida pels integrants del sindicat, el desnonament ha estat paralitzat.

Una hora després, el Sindicat d'Habitatge del Raval ha comunicat la notícia en un altre tuit, i ha qualificat el resultat com una "victòria". "Aquest desnonament s'ha aturat gràcies a l'organització de la classe treballadora. Només és possible si els sindicats són forts i amplis", han declarat, convidant la ciutadania a afiliar-s'hi per reforçar la lluita pels drets d'habitatge a Barcelona.

La intervenció ha tingut lloc en un moment delicat, en què Protecció Civil ha mantingut activa una alerta per inundacions a tota la ciutat, situació que ha generat una onada de crítiques a les autoritats.