Sirera (PP) demana a Collboni que retiri "els assentaments irregulars" de Barcelona

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, en declaracions a la premsa al barri del Poblenou. - EUROPA PRESS

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat aquest dimarts al govern de Collboni que "retiri els assentaments irregulars" de la ciutat.

Ho ha dit en declaracions a la premsa des del barri del Poblenou, done ha xifrat en 69 aquests assentaments, repartits per diferents zones de la ciutat, i en què ha assegurat que hi viuen 269 persones, 22 de les quals "són menors d'edat".

També ha instat Collboni a abordar el tema de manera immediata ia demanar als serveis socials que actuïn sobre els menors.

A finals d'octubre, el PP a Barcelona va aconseguir aprovar una iniciativa a la Comissió d'Urbanisme perquè el govern municipal es fes càrrec de la gestió d'aquests assentaments, però Sirera lamenta que l'executiu "no ha fet res".

El regidor popular ha avançat que a la Comissió d'Urbanisme d'aquest mes de novembre "el PP portarà un punt de seguiment d'aquesta iniciativa perquè l'Ajuntament doni explicacions de per què no ha complert".