ERC recorda la importància de construir 31 dipòsits pluvials a Barcelona

Diversos barcelonins es protegeixen de la pluja. Foto: ERC Barcelona

Per "millorar la resiliència de Barcelona davant fenòmens meteorològics extrems", el grup municipal d'Esquerra Republicana (ERC) presentarà una proposta a la pròxima comissió d'urbanisme per accelerar la construcció de 31 nous dipòsits pluvials.

Aquesta iniciativa respon a la necessitat urgent de preparar la ciutat davant d'episodis de pluges intenses, cada cop més freqüents a causa del canvi climàtic, tal com s'ha observat recentment a altres localitats del Mediterrani. Els republicans ja van fer la petició el 31 d'octubre, però n'han reiterat la necessitat.

La construcció d'aquests dipòsits forma part del Pla Director Integral de Sanejament de Barcelona (PDISBA) i d'un pla especial aprovat el 2023 per l'Ajuntament, que ja preveia la regulació d‟aquests 31 dipòsits per evitar inundacions i descàrregues incontrolades d‟aigües residuals. No obstant això, fins ara, les obres no han començat.

La proposta dels republicans exigeix una calendarització de les inversions necessàries en un termini màxim de tres mesos per completar la construcció d'aquests dipòsits abans del 2030. L'objectiu és fer de Barcelona una ciutat més resilient a les tempestes i als efectes de l'emergència climàtica.

El pla aprovat el 2023 ja estableix la reserva d'espais al subsòl per a la ubicació d'aquests dipòsits, dissenyats per retenir l'aigua pluvial i prevenir el desbordament del sistema de clavegueram, protegint així el litoral, el riu Besòs, el Port i les rieres de Collserola de possibles descàrregues d‟aigües residuals en cas de pluges torrencials.

La DANA i la importància de les infraestructures

Recentment, un episodi de fortes pluges a Barcelona va obligar l'Ajuntament a activar la fase d'alerta del Pla Municipal per risc d'insuficiència al sistema de drenatge. Aquesta situació va provocar el tancament d'accessos a diverses estacions de metro i lliscaments menors a zones com Can Rectoret i la carretera entre Vallvidrera i les Planes. Aquests incidents reforcen la necessitat de millorar la infraestructura urbana per gestionar adequadament el flux d‟aigua durant les pluges.

Segons el PDISBA, zones com Sant Antoni, el Raval, Esquerra de l'Eixample, Vallcarca, el Parc i la Llacuna del Poblenou, Sant Andreu o Font d'en Fargas són àrees de més risc d'inundació, i s'hi contempla la instal·lació de part dels nous dipòsits pluvials.

Sostenibilitat i protecció ambiental

Barcelona compta actualment amb 12 dipòsits pluvials amb una capacitat total de 447.020 metres cúbics contribuiran a la protecció del medi ambient, en evitar descàrregues d'aigües residuals i millorar el sistema de drenatge urbà sostenible.

Per això, la formació fa una crida a l'Ajuntament per comprometre's amb la seguretat de la ciutadania i la preservació de l'entorn en el context de l'emergència climàtica.