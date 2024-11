Els Mossos fan fora els okupes del pis d'una dona de 90 anys de Barcelona

La ràpida intervenció dels Mossos va ser clau. Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra van detenir, el passat dijous 7 de novembre, dues persones a Barcelona per okupar el pis d'una dona de 90 anys. Segons va avançar la Cadena SER, els fets van passar al migdia quan la policia catalana va rebre l'avís d'un intent d'okupació en un habitatge del carrer Carreras i Candi, al districte de Sants-Montjuïc de la capital de Catalunya.

La circumstància és que el pis feia uns dies que estava buit perquè la seva inquilina, una dona de 90 anys que hi resideix com a primer habitatge, estava ingressada a l'hospital. Els okupes ja eren dins i es negaven a obrir la porta. La policia va muntar llavors un operatiu en què van participar agents de Seguretat Ciutadana, de l'ARRO i de l'Àrea de Mediació per negociar amb els individus i tractar de persuadir-los dabandonar locupació.

Tot i això, la negociació no va tenir èxit, i els Mossos van haver de forçar la porta per poder entrar al pis i detenir les dues persones per un delicte de violació de domicili. Els implicats són dos homes que ara estan esperant passar a disposició policial. En el marc d'aquest operatiu, també es van activar agents de la Guàrdia Urbana i efectius dels Bombers de Barcelona, que van assegurar el perímetre per evitar que algun dels okupes intentés fugir llançant-se pel balcó del quart pis on hi ha l'habitatge.

Endurir les penes per ocupacions conflictives

Cal recordar que els alcaldes de l'Arc Metropolità ja es van pronunciar el mes de setembre passat per demanar un enduriment del Codi Penal, per augmentar les penes per als delinqüents multireincidents i combatre les ocupacions conflictives.

En un acord signat pels regidors i els alcaldes dels municipis que formen part d'aquest ens, van sol·licitar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que tramitin la modificació legislativa necessària per abordar aquest tipus de delictes, que actualment tenen poca repercussió per als seus autors.

Així mateix, el col·lectiu va demanar al Departament d'Interior un nou marc de col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i les policies locals, amb l'objectiu de garantir una coordinació millor i millorar la percepció de seguretat de la ciutadania.