Barcelona estrena aquest dissabte l?ampliació del tramvia per la Diagonal fins a Verdaguer | Europa Press

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, encapçalaran aquest dissabte a les 12 hores el viatge inaugural i el posterior acte institucional per la prolongació del Trambesòs des de la plaça de les Glòries fins a Verdaguer, a la cruïlla de l´avinguda Diagonal amb el carrer Girona.

L'ampliació del Trambesòs té una longitud d'uns 2 quilòmetres, compta amb 3 noves parades –Monumental, Sicília i Verdaguer–, i es preveu que el tramvia cobreixi aquest recorregut en 7 minuts.

L'Ajuntament estima que aquest nou recorregut sumi 24.000 nous usuaris al servei i que s'eliminin uns 2.000 cotxes al tram central de l'avinguda Diagonal.

A la plaça de les Glòries, punt on s'inicia el nou recorregut, s'ha canviat la ubicació de la parada del Trambesòs, i l'intercanviador de tramvia, bus i metro se situarà ara davant del Disseny Hub Barcelona.

Amb l'ampliació del Trambesòs, les línies T4, T5 i T6 del Tram han canviat el recorregut: el ramal ampliat de Glòries a Verdaguer el cobrirà la línia T4, que ja no circularà en direcció a Ciutadella.

El recorregut entre Glòries i Ciutadella-Vila Olímpica el cobriran les línies T5 i T6, que perllonguen la ruta per l'avinguda Meridiana amb 4 noves parades: L'Auditori-Teatre Nacional, Marina, Wellington i Ciutadella-Vila Olímpica.

L'Ajuntament veu aquesta ampliació com una "oportunitat" per seguir amb la connexió definitiva del tramvia per la Diagonal fins a Francesc Macià, encara que el govern de Collboni condiciona l'avenç del projecte a què s'aprovi el pressupost municipal del 2025.

Segons el consistori, les obres de connexió per la Diagonal podrien començar a l'estiu del 2025 i la previsió és que durin uns 40 mesos, amb l'objectiu que el recorregut fins a Frances Macià estigui finalitzat abans del 2029.

L'estrena oficial de la prolongació coincideix amb una vaga de treballadors de Tram en protesta per la "manca de recursos".

La Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat ha fixat serveis mínims del 33% i el percentatge es podrà distribuir de manera irregular, sense que en cap cas se superi el ja fixat.