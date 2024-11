Mil estudiants es manifesten a Barcelona per demanar la dimissió de Mazón

Manifestants concentrats a la plaça Sant Jaume davant el Palau de la Generalitat - EUROPA PRESS

Uns 1.000 estudiants, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dimarts pel centre de Barcelona per demanar la dimissió del president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, per la “negligència” del seu Govern en la gestió de la DANA i en solidaritat amb els afectats.

La marxa, convocada pel Sindicat d'Estudiants i el Sepc de forma separada, ha arrencat a les 12.15 hores a la plaça Universitat i ha avançat pels carrers de Pelai, plaça Catalunya, carrer de Fontanella i Via Laietana en direcció a la plaça de Sant Jaume, on ha finalitzat la manifestació.

Els estudiants han entonat lemes com 'Solidaritat amb el poble valencià', 'Partit Popular, partit criminal', 'Mazón dimisión, a la presó', 'Si no hi ha solució hi haurà revolució' i 'No són morts són assassinats'.

Demanen responsabilitats

En declaracions als mitjans abans de començar la marxa, la portaveu del Sepc, Tània Ros, ha criticat la "negligència" del govern de Mazón i ha reclamat la seva dimissió i la dels responsables polítics que han gestionat aquesta tragèdia, i ha instat a que es demanin responsabilitats.

En aquest sentit, Ros ha exigit responsabilitats penals per als empresaris que "van forçar els seus treballadors a assistir als seus llocs de treball i posar en perill les seves vides" i que s'expropiïn pisos turístics per reallotjar afectats.

Responsables amb "nom i cognom"

La portaveu del Sindicat d'Estudiants --entitat que convoca vaga a tot l'Estat--, Paula Leiva, ha assegurat que "els responsables tenen nom i cognom" i ha exigit també la dimissió de Mazón.

"És absolutament vergonyós veure com no va fer absolutament res i no va enviar l'alerta a temps i això va produir centenars i centenars de morts. També vam assenyalar altres responsables: la Patronal i els empresaris, que són enemics de la classe treballadora", ha afegit.

Els manifestants porten pancartes en què es poden llegir frases com 'Quan els carrers es converteixen en rius el poble és el pont', 'Maó dimissió, partit de pallassos', 'La DANA arrasa i el govern fracassa' i 'Polítics assenyalant-se i el poble a la claveguera'.

"Mazón és un absolut criminal"

La manifestació ha arribat cap a les 13.15 hores a la plaça de Sant Jaume, on els participants s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat i han entonat lemes com 'País Valencià, Països Catalans', 'Visca la lluita de la classe obrera' i ' Maó dimissió'.

Ros ha llegit un manifest del Sepc en què han cridat a "acabar amb un sistema criminal que prioritza els interessos econòmics a les vides" i ha reivindicat que els estudiants no volen anar a classe mentre a València continuen amb les conseqüències de la DANA.

Per part seva, Leiva ha defensat també la lluita de la gent jove per reclamar respostes davant els estralls de la DANA i ha insistit que "aquesta catàstrofe natural no es queda només en això, ha estat una matança i Mazón és un absolut criminal" .

Els participants han reclamat al Govern que destini tots els recursos necessaris als afectats per la DANA i han posat en valor la solidaritat de la ciutadania amb el poble valencià.