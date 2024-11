ERC demana a Collboni donar "més seguretat" als ciclistes a la nova Ordenança de Circulació de Barcelona

La regidora d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Rosa Suriñach, en una declaració als mitjans - ESQUERRA REPUBLICANA DE BARCELONA

La regidora d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Rosa Suriñach, ha demanat aquest dijous al govern de Collboni donar "més seguretat" als usuaris de bicicleta a la ciutat a la nova Ordenança de Circulació, que està previst que s'aprovi inicialment la propera setmana.

En declaracions a la premsa, Suriñach ha proposat que la futura ordenança promogui una mobilitat activa més segura, ja sigui amb bicicleta oa peu, i ha subratllat la importància de "blindar" l'ús de la bicicleta a la calçada o al seu carril corresponent, en paraules.

A més, la regidora republicana ha demanat que la nova ordenança contempli les bicis de càrrega d'ús personal, ja que "poden tenir més usos en transportar més passatgers i suplir els cotxes".

Prefectura de la Via Laietana

El portaveu adjunt d'ERC a Barcelona, Jordi Castellana, també ha demanat "passar de les paraules als fets" en relació amb la cap de Via Laietana, i ha apostat perquè l'edifici deixi de tenir un ús policial.

"Via Laietana va ser un espai de tortura i hem d'exigir fer realitat aquest canvi d'ús d'aquest espai on tanta gent va patir per pensar diferent del règim franquista", ha dit.

Sobre la unió del Tram

En relació amb la prolongació del Trambesòs fins a la plaça de Francesc Macià, Castellana s'ha mostrat favorable, sempre que hi surti guanyant la ciutadania i no l'empresa concessionària, ha dit.

"Treballarem perquè tots els anuncis que es diuen sobre aquest tema es facin realitat i com a ciutat puguem gaudir d'aquesta infraestructura", ha dit.