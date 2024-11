Junts votarà 'no' a canviar l'Ordenança de Circulació de Barcelona

Jordi Martí i Francina Vila atenen els mitjans. Foto: Junts per Barcelona

El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha anunciat aquest divendres 15 de novembre que el seu grup no recolzarà la modificació de l'Ordenança de Circulació , que està previst que s'aprovi inicialment la setmana que ve en Comissió, al·legant que “no serà una eina útil per arreglar els problemes de seguretat a la mobilitat".

En declaracions a la premsa, Martí ha expressat la seva conformitat que el govern de Collboni adapti l'ordenança actual als requeriments de la Direcció General de Trànsit (DGT), però ha lamentat que no aprofiti per establir un nou model adaptat a la situació de Barcelona, segons les paraules.

Junts ha demanat "més ambició" en la modificació de l'Ordenança i ha titllat de plantejaments conservadors els que ha fet el govern de Collboni respecte a la nova llei.

Patinets, bicis i carrils

Des de Junts han obert la porta a equiparar les bicicletes i els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) a "tots els seus extrems", com per exemple amb l'ús del casc obligatori tant a les bicis com als patinets elèctrics.

A més, proposen que els VMP estiguin matriculats i disposin d'una assegurança, amb l'objectiu de tenir un registre de cadascun, a més d'una "auditoria real" dels carrils bici de la ciutat, amb l'objectiu de detectar els punts més crítics a els que es concentren més accidents.

Martí també ha explicat que en el conjunt de propostes també hi han inclòs que desapareguin els carrils bici de les voreres, així com els de doble sentit, perquè siguin "exclusivament" per als vianants, que segons les seves paraules són els més febles.

Formació per al bicing

El president del grup municipal ha proposat que els usuaris del Bicing a Barcelona acreditin algun tipus de formació per gaudir-ne l'ús.

"No pot ser que hi hagi gent que no tingui ni idea de com moure's a la ciutat", ha afegit Jordi Martí, que ha pressionat el govern municipal a abordar aquest tema.

La regidora de Junts a l'Ajuntament, Francina Vila, ha afegit que si les bicicletes i els patinets es tracten com a vehicles, tots els usuaris haurien de conèixer la normativa de circulació.