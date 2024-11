Veïns del Raval (Barcelona) pengen escombraries als balcons: estan farts de la brutícia

Protesta veïnal al Raval - Xarxa Veinal Raval

El barri del Raval a Barcelona ha dit “prou” a l'acumulació d'escombraries als carrers. Durant mesos, els residents han fotografiat els contenidors desbordats i els residus amuntegats a les voreres, i han denunciat tant la manca d'acció per part de l'Ajuntament com el comportament incívic d'alguns ciutadans. Ara, han portat la seva protesta a un altre nivell: penjar bosses d'escombraries i altres residus als balcons com un crit visual d'auxili.

Ángel Cordero, membre de la Xarxa Veïnal Raval, explica a Betevé el propòsit d'aquesta acció:

“Hem enviat moltíssimes queixes a l'Ajuntament però no obtenim resultats. Per això, hem decidit passar a l'acció amb aquesta campanya per fer les nostres queixes més visibles”.

Un barri en lluita contra la brutícia

La campanya va començar al carrer de Sant Antoni Abat , on els balcons llueixen ara bosses d'escombraries com a símbol del cansament dels veïns. La iniciativa, que busca cridar l'atenció sobre la necessitat d'una solució, és lluny de quedar-s'hi. Segons Cordero, tenen identificats almenys 15 punts del barri amb greus problemes de residus acumulats.

"Ampliarem la campanya a més carrers perquè el problema sigui impossible d'ignorar", afegeix.

El “Pla Endreça” sota crítica

Els veïns també han expressat el seu descontent amb el Pla Endreça , el pla municipal per millorar la neteja a Barcelona. Segons els residents del Raval, les mesures actuals no estan funcionant i cal un enfocament més seriós. “Volem que s'implementin més campanyes cíviques adreçades tant als veïns com als comerciants, perquè la brutícia al Raval és un problema constant”, insisteix Cordero.