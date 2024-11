Ciutat Vella de Barcelona comença a abordar amb entitats les prioritats fins al 2035 | Ajuntament de Barcelona

Barcelona celebra aquest dissabte i el proper les sessions amb entitats i agents socials per acordar prioritats del Pacte per Ciutat Vella, que preveu impulsar la transformació integral del districte a 10 anys vista, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

Aquest dissabte s'han abordat els eixos Persones (salut, habitatge, cultura, esport, educació) i Espai Públic (seguretat, neteja, mobilitat, urbanisme, descarbonització), i el proper es parlarà d'Economia (comerç, formació, ocupació, turisme, digitalització) i Vincle (migració, ciutadania, diàleg, igualtat, governança, projecció al món).

Després d'aquesta primera fase n'hi haurà una segona el primer semestre del 2025, ia l'estiu es consensuarà un document d'estratègia i línies d'acció fins al 2035.

El Pacte agrupa unes 180 entitats, representants d'agents locals, del món associatiu, comercial, social, esportiu, cultural, econòmic i polítics, i té un Consell Assessor consultiu format per persones amb experiència en l'àmbit públic i veïnal a les polítiques de els últims anys al districte.

Hi ha participat el regidor del districte i tinent d'alcaldia Albert Batlle, que ha dit que Ciutat Vella és una de les prioritats d'aquest mandat “per tenir un espai públic de qualitat, net i segur, per generar oportunitats per a tothom”.

També hi ha participat el comissionat del Pacte, Ivan Pera, que ha destacat la importància d´un diàleg "profitós, d´on ha de sortir el full de ruta per al canvi i la millora de Ciutat Vella".