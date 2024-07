El pla d'Espanya per ser el referent europeu en investigació biomèdica

La col·laboració entre empreses farmacèutiques, el sector públic, investigadors i pacients ha estat crucial per assolir aquesta posició de lideratge. Per mantenir i millorar aquesta situació, cal impulsar una estratègia col·laborativa que converteixi Espanya en un hub mundial d'innovació biomèdica.

Isabel Echevarría, directora Associada de Ciències de la Vida i Química a Catenon, va dir a Infonegocios que “la investigació biomèdica té un gran potencial per generar creixement econòmic i ocupació, i ha de ser una activitat estratègica per al futur d'Espanya. Per aconseguir-ho, cal digitalitzar les activitats i atraure i retenir talent”.

L'empresa ja treballa en un pla per "identificar grans professionals en totes les àrees necessàries per assolir aquest lideratge tant a Espanya com als més de 100 països on operem" i que ha posat en marxa "una estratègia per fer tornar als nostres professionals, investigadors amb una alta formació que poden aportar molt en aquest moment important”.

A parer seu, la biomedicina "és un camp dinàmic i prometedor amb un enorme potencial per impactar positivament en la salut pública i contribuir a l'avenç científic global", però afegeix que "perquè Espanya es consolidi com un líder mundial en investigació biomèdica, són essencials la col·laboració, la innovació tecnològica i la inversió en talent".