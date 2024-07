El nanosatèl·lit català 'Enxaneta' es desintegra després de completar la seva missió

El nanosatèl·lit de la Generalitat ' Enxaneta ' ha completat la seva missió i s'ha desintegrat a l'atmosfera, posant fi a la primera missió satelital del Govern en el marc de l'estratègia NewSpace, ha informat la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat aquest dilluns .

El Govern ha explicat que la missió, contractada i supervisada per l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) i adjudicada a Sateliot, “s'ha completat així amb èxit i sostenible”.

El conseller d´Empresa i Treball en funcions, Roger Torrent, ha explicat que l´Enxaneta "ha obert un univers d´oportunitats per al´ecosistema tecnològic català".

El nanosatèl·lit " Enxaneta " és un ambiciós projecte desenvolupat per la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) i l'empresa Sateliot. Llançat el 22 de març de 2021 des del cosmòdrom de Baikonur, al Kazakhstan, "Enxaneta" marca una fita significativa en l'àmbit aeroespacial català, sent el primer satèl·lit impulsat pel govern de la regió.

El propòsit principal d'Enxaneta és millorar les comunicacions i la connectivitat de les zones remotes de Catalunya a través de l'Internet de les Coses (IoT, per les sigles en anglès). Aquest nanosatèl·lit té la capacitat de proporcionar cobertura a sensors que recopilen dades en llocs on les xarxes terrestres no arriben, com a àrees rurals i muntanyenques. Aquestes dades són crucials per a diverses aplicacions, incloent-hi el monitoratge ambiental, l'agricultura de precisió i la gestió de recursos hídrics.

Característiques Tècniques

"Enxaneta" és un CubeSat de només 3U, el que significa que té una mida d'aproximadament 10x10x34 centímetres i un pes d'uns 3 quilograms. Tot i la seva diminut tamany, està equipat amb tecnologia avançada que li permet rebre i transmetre dades des de i cap a la Terra. Orbita el planeta a una altitud de 500 quilòmetres , completant una volta completa en aproximadament 90 minuts.

El llançament d'Enxaneta va representar un pas important en l'estratègia de Catalunya per desenvolupar la seva pròpia capacitat espacial i fomentar la innovació tecnològica a la regió. S'espera que aquest projecte obri el camí per a futurs desenvolupaments a nivell espacial, proporcionant experiència i coneixements clau que podrien ser aprofitats en futurs satèl·lits o missions espacials.