De quin dels dos progenitors és més probable heretar una diabetis tipus 1?

Foto: iStock

Una nova investigació que es presenta a la Reunió Anual d'aquest any de l'Associació Europea per a l'Estudi de la Diabetis (EASD) mostra que un nen té gairebé el doble de probabilitats de desenvolupar diabetis tipus 1 (DT1) si el pare pateix la malaltia que si la pateix la seva mare.

Aquest treball d'investigadors internacionals parteix de la Universitat de Cardiff (Regne Unit) i és el més gran del seu camp de coneixement. En concret, suggereix que l'exposició a la diabetis tipus 1 a l'úter confereix protecció a llarg termini contra la malaltia en nens amb mares afectades en comparació amb aquells amb pares afectats.

Comprendre què és el responsable d'aquesta protecció relativa podria generar oportunitats per desenvolupar nous tractaments per prevenir la diabetis tipus 1.

La investigadora principal, la doctora Lowri Allen, del Grup de Recerca sobre Diabetis de la Universitat de Cardiff afirma que “les persones amb antecedents familiars de diabetis tipus 1 tenen entre 8 i 15 vegades més probabilitats de desenvolupar aquesta malaltia autoimmune; estudis han demostrat que el risc és més gran si el familiar afectat és el pare en lloc de la mare”.

"Volíem comprendre això més a fons --recorda--. Estudis anteriors han suggerit que la diabetis tipus 1 materna està associada amb una protecció relativa contra la diabetis tipus 1 en els fills durant els primers anys de vida. Volíem saber si aquesta protecció materna relativa contra la diabetis tipus 1 es limita únicament a la infància. També ens interessava saber què en podria ser responsable.

Per obtenir més informació, la doctora Allen, el professor Richard Oram, del Departament de Ciències Clíniques i Biomèdiques de la Facultat de Medicina de la Universitat d'Exeter, Exeter, Regne Unit, i col·legues del Regne Unit, Suècia i els EUA. van realitzar una metanàlisi de dades de 5 estudis (BOX, Better Diabetis Diagnosi, TrialNet Pathway to Prevention Study, Type 1 Diabetis Genetic Consortium i StartRight) que contenien informació sobre persones amb DT1 i els seus pares.

L' anàlisi va abastar 11.475 persones amb diabetis tipus 1 que van ser diagnosticades quan tenien entre 0 i 88 anys. Els resultats mostren que tenien gairebé el doble de probabilitats (1,8 vegades més probabilitats) de tenir un pare amb diabetis tipus 1 que una mare amb l'afecció.

Aquest va ser el cas de les persones a qui se'ls va diagnosticar diabetis tipus 1 a la infància (=18 anys) ia l'edat adulta (>18 anys). Les persones amb mares amb diabetis tipus 1 van ser diagnosticades a una edat semblant a les persones amb pares amb diabetis tipus 1.

"En conjunt, les nostres troballes suggereixen que la protecció relativa associada a tenir una mare versus un pare amb diabetis tipus 1 és un efecte a llarg termini que s'estén fins a la vida adulta", afirma la doctora Allen.