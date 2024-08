La NASA retarda la missió Crew 9 en espera de la tornada de Starliner

La tripulació de Crew 9. Foto: NASA

La NASA i SpaceX han ajornat la missió tripulada Crew 9 a l'Estació Espacial Internacional , prevista per al proper 18 d'agost. S'han donat fins al 24 de setembre com a límit per donar marge al retorn de Starliner.

Aquest ajustament permet disposar de més temps per finalitzar la planificació del retorn de la prova de vol amb tripulació de la nau de Boeing, que està acoblada al laboratori en òrbita des del 6 de juny.

La seva missió inicial (amb els astronautes de la NASA Butch Wilmore i Suni Williamsera) havia de durar una setmana, però fugues d'heli i problemes de propulsió en el seu viatge van obligar que la Starliner hagi quedat atracada al complex orbital.

Els equips de terra de Starliner s'estan prenent el seu temps per analitzar els resultats de les recents proves de vol en calent acoblades, ultimar la lògica del vol per al sistema de propulsió integrat de la nau espacial i confirmar la fiabilitat del sistema abans del retorn de Starliner a la Terra.

La NASA i Boeing segueixen avaluant la preparació de la nau espacial i no s'ha pres cap decisió pel que fa al retorn de Starliner, informa l'agència espacial en un comunicat.

L'ajust del llançament de Crew-9 també altera la pròxima rotació de SpaceX amb el pròxim lliurament de la Soyuz, prevista per no abans de mitjans de setembre. Els equips estan treballant per preparar la missió Crew-9 perquè estigui llesta per al seu llançament des del Complex de Llançament Espacial 40 a l'Estació de la Força Espacial de Cap Canyar a Florida, per evitar conflictes amb els preparatius de la plataforma de llançament per la missió Europa Clipper de la NASA que comença aquest setembre al pròxim Complex de Llançament 39A al Centre Espacial Kennedy de l'agència.

La NASA també ajustarà el llançament de la 31a missió de serveis de reabastiment comercial de SpaceX a no abans de mitjans d'octubre.

Crew 9 és una rotació prevista a la tripulació de l'Estació Espacial i està integrada pels astronautes de la NASA Zena Cardman, Nick Hague i Stephanie Wilson, i el cosmonauta de Roscosmos Alexander Gorbunov.