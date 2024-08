La raó per la qual es desaconsella beure cafè després de dinar

Males notícies per als més aficionats al cafè? Foto: Getty Images

Com actua el cafè sobre el nostre cos? Ens treu son, però també és capaç de potenciar les nostres capacitats cognitives, encara que fins a cert punt; ara bé, l'hora en què el prenem, així com la quantitat, a banda de la tolerància de cadascú, influeixen en tot això . Per què, doncs, és millor que no prenguem cafè després de dinar?

Pablo Barrecheguren, doctor en Biomedicina, i neurobiòleg, apunta a Infosalus que la cafeïna afecta el son perquè hi ha diversos mecanismes implicats en aquest procés quan ens hem d'anar a dormir. "Hi ha una molècula, l'adenosina, que puja a mesura que més temps estem desperts. L'adenosina s'uneix als seus receptors i com més n'hi hagi, més gran serà el volum d'aquest senyal que cal anar a dormir", assenyala.

"El que passa és que la cafeïna molecularment és molt similar a l'adenosina, i quan prens cafeïna s'uneix als mateixos receptors d'adenosina", detalla.

El metge especifica així que, com que la cafeïna no és igual, no genera aquest senyal que cal anar-se'n a dormir, sinó que només la bloqueja; allò que tècnicament s'anomena 'inhibició competitiva'. "D'aquesta manera, la cafeïna en prendre-la competeix amb l'adenosina, li impedeix treballar, i disminueix la capacitat d'enviar senyals que ens temem d'anar a dormir. Això sí, no vol dir que elimini la necessitat de son, sinó la sensació de somni", afegeix.

La toleràcia personal, factor a tenir en compte

Amb això, Barrecheguren apunta que, de mitjana, podem prendre de dos a tres cafès, encara que amb matisos perquè tot depèn de la tolerància de cada persona sobre la cafeïna, en què hi ha factors genètics al darrere, i també de l'hora a què els prenguem.

"Segons quan arribis al llit pots arribar amb el cafè al cos i en funció de la teva sensibilitat a la cafeïna ia altres estimulants, això et dificultarà dormir", apunta. També diu que, més enllà de la tolerància que tinguis a nivell natural perquè el teu metabolisme sigui d'una manera o altra, es trobaria consumir sovint la cafeïna, que pot generar certa tolerància o no.