El revolucionari ús de la intel·ligència artificial en el tractament del Parkinson

Foto: Europa Press

Tractar el cervell és extremadament complex. Mentre comprenem amb claredat el mecanisme d'acció dels pulmons en omplir-se d'aire o del cor en bombar sang, el funcionament dels impulsos electroquímics que recorren el nostre cervell continua sent un misteri en gran part. Quant d'aquest procés depèn de les substàncies entre neurones? I quant de les connexions entre les diferents estructures cerebrals? La resposta no és simple, però això no ens ha aturat. Si mai has intentat arreglar un ordinador sense coneixements informàtics, potser l'has reiniciat abruptament o fins i tot li hagis donat un cop. Una cosa semblant passa amb el cervell.

Des de fa molt de temps, s'han realitzat trepanacions, lobotomies, teràpies electroconvulsives i altres procediments que, encara que efectius en alguns casos, poden semblar brutals, com si intentéssim matar mosques a canonades. En aquesta mateixa línia hi ha els estimuladors cerebrals profunds, dispositius similars a marcapassos que s'insereixen en el profund del sistema nerviós i emeten petites descàrregues amb efectes sorprenents, com ara la reducció dels símptomes del Parkinson en alguns pacients, almenys per un temps. Ara, un nou estudi ha fet servir la intel·ligència artificial per portar aquests dispositius a un nivell superior.

L'estudi va incloure un nombre reduït de pacients a causa de la complexitat del tractament i de l'alt cost dels dispositius, però va obtenir resultats encoratjadors. A quatre persones que ja estaven rebent estimulació cerebral profunda convencional se'ls va preguntar primer quin era el símptoma més persistent i molest, malgrat el tractament. La majoria va esmentar moviments involuntaris o dificultat per iniciar el moviment. Llavors els experts van implementar l'estimulació cerebral profunda adaptativa juntament amb la teràpia convencional que els pacients ja estaven rebent.

Després de diversos mesos d'entrenament d'un algorisme, els participants van tornar a casa amb el dispositiu d'estimulació cerebral profunda adaptativa. Es va fer una prova comparativa en què es van alternar els tractaments convencionals amb l'estimulació cerebral profunda adaptativa. Sorprenentment, els investigadors van aconseguir reduir a la meitat el símptoma que els pacients havien identificat com el més molest a l'inici de l'estudi. Això va ser possible gràcies al machine learning, que va permetre identificar en quins moments el pacient necessitava més o menys estimulació elèctrica.