Una empresa alemanya permet congelar el teu cadàver per 200.000 per ressuscitar en el futur

Procediment de criogenització - Tomorrow Bio

Una empresa emergent d'alta tecnologia està oferint a les persones l'opció de congelar criogènicament els seus cadàvers amb l'esperança de poder reviure algun dia en un futur llunyà.

Tomorrow Bio, una empresa amb seu a Berlín, cobra una bona suma de diners -uns 200.000 euros- per congelar cossos sencers. Tot i que també permet congelar només el cervell per una suma menor -75.000 euros-.

"Personalment, crec que durant la meva vida (actualment tinc 40 anys) podrem presenciar la criopreservació segura i la reanimació d'organismes complexos", diu el cofundador Fernando Azevedo Pinheiro al Daily Mail.

“Per alguns, la motivació principal és la por de morir. La criopreservació els ofereix esperança i una sensació de seguretat, cosa que els brinda una via potencial per prolongar les seves vides”, afegeix.

Fins ara, la companyia afirma que sis persones i cinc mascotes han estat criogenitzades, i hi ha 650 persones a la llista d'espera amb una edat mitjana de 36 anys.

"Cap espera morir aviat", va dir al Daily Mail.

Com funciona? Tomorrow Bio ofereix el que ells anomenen “crioprotecció de camp”, en què “comencen el procés de criopreservació immediatament després que un pacient és declarat legalment mort, utilitzant les nostres ambulàncies modernitzades, que funcionen com a quiròfans mòbils”.

L'empresa afirma que és l'única a tot el món que ho fa.

Pinheiro va afegir que els fluids corporals del cadàver se substitueixen per "anticongelant d'ús mèdic" per evitar danys irreversibles per fred. Les temperatures es redueixen a uns 195 graus celsius sota zero durant poc més d'una setmana abans d'emmagatzemar el cos en un recipient llarg d'acer que conté nitrogen líquid per conservar-lo a llarg termini.

Si una persona reviu amb èxit després del procediment i la seva inversió no s'ha utilitzat íntegrament en el tractament, recupera els diners restants.

Tomorrow Bio cita un exitós exemple de tractaments similars per preservar el ronyó d'un conill.

L'empresa compta amb instal·lacions d'emmagatzematge a tot Europa, incloent-hi Berlín i Amsterdam. Aviat també hi haurà una sucursal a Nova York, segons Tomorrow Bio.