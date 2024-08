Com es regeneren les artèries coronàries després de patir un infart?

Investigadors. Foto: Europa Press

Un equip de professionals de l'Institut de Recerca Biomèdica de Màlaga i Plataforma a Nanomedicina (Ibima Plataforma Bionand) i la Universitat de Màlaga (UMA) han presentat un nou estudi científic sobre els mecanismes de formació de les artèries coronàries amb potencials implicacions terapèutiques per a malalties cardíaques com l'infart de miocardi .

La investigació, liderada per la investigadora sènior del grup Desenvolupament i malaltia cardiovascular de l'Institut i de la UMA, la doctora Elena Cano, se centra a comprendre com les cèl·lules endotelials del cor s'organitzen i s'especialitzen per formar una xarxa vascular funcional .

Utilitzant tècniques avançades de transcriptòmica d'una sola cèl·lula i de traçat de llinatge, l'equip ha identificat una població de cèl·lules especialitzades, conegudes com a "cèl·lules prearterials", que juguen un paper crucial en la formació d'artèries coronàries des del desenvolupament embrionari fins a l'adultesa , han indicat en un comunicat.

Les cèl·lules prearterials són cèl·lules altament migratòries i tenen un metabolisme molt actiu que, durant el procés de remodelat de la xarxa vascular del cor, donen lloc a les artèries coronàries.

Aquest nou estudi revela que l'especificació de les cèl·lules prearterials ocorre durant l'anomenat procés d'angiogènesi, molt aviat a l'embrió. En el procés d'angiogènesi, que és la formació de nous vasos sanguinis a partir d'altres ja preexistents, hi participen unes cèl·lules que se situen al front del nou got, conegudes com a cèl·lules punta, i que guien la direcció del creixement vascular.

El treball de Cano i el seu equip ha descobert que les cèl·lules formen les artèries coronàries van ser prèviament cèl·lules punta. Així, es demostra que la posició de la cèl·lula endotelial al capdavant del creixement d'un got determina el seu destí posterior.

El treball dut a terme per aquest equip ha revelat que les cèl·lules pre-arterials, no només contribueixen a la formació d'artèries durant el desenvolupament, sinó que també es reactiven en resposta a lesions cardíaques, cosa que podria obrir noves vies per a tractaments regeneratius en pacients amb malalties cardíaques.

Sobre la gènesi de les artèries coronàries i el paper fonamental que tenen després de patir un pacient un infart de miocardi, la doctora Cano ha assenyalat que “la comprensió de com es formen i organitzen les artèries coronàries és fonamental per desenvolupar noves estratègies terapèutiques que puguin restaurar el flux sanguini en cors danyats per un infart".