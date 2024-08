Alerta per la primera colònia d'abelles nanes vermelles a Europa detectada a Malta

Un exemplar d'abella nana vermella - Wikipedia

Científics han descobert per primera vegada a Europa una colònia d'abelles nanes vermelles (Apis florea), una espècie invasora originària d'Àsia. Aquesta troballa, realitzada a Malta, ha generat una gran preocupació entre apicultors i conservacionistes, que temen que la presència d'aquesta espècie pugui tenir un efecte devastador sobre les poblacions d'abelles natives a la regió.

Segons informa The Guardian , la colònia va ser descoberta a l'illa de Malta, on un eixam de més de 2.000 abelles adultes es trobava al voltant de la branca d'un arbre. Les proves d'ADN van confirmar que es tractava d'Apis florea, una espècie que competeix directament amb els pol·linitzadors locals per recursos com el pol·len i el nèctar, i que podria ser portadora de malalties a què les abelles europees no tenen resistència.

Dave Goulson, professor de biologia a la Universitat de Sussex, va expressar la seva preocupació: "És probable que Apis floreixi competeixi pel pol·len i el nèctar amb els nostres pol·linitzadors nadius, un grup d'insectes que ja està en declivi". A més, Goulson va subratllar que aquesta espècie invasora podria propagar malalties a les abelles locals, exacerbant els problemes de les ja vulnerables poblacions europees.

El descobriment d'aquesta colònia a Malta és significatiu, ja que marca la primera aparició d'una abella mel·lífera a Europa que no pertany a l'espècie Apis mellifera, coneguda com l'abella de la mel occidental. Francis Ratnieks, entomòleg britànic i professor emèrit d'apicultura a la Universitat de Sussex, ha assenyalat que "si és a Malta, aquesta és la primera aparició d'una abella mel·lífera a Europa que no és l'abella rusc occidental".

La colònia va ser ràpidament retirada i destruïda, però els investigadors sospiten que és possible que un altre grup d'abelles ja hagi abandonat el rusc per establir una colònia nova. La proximitat de la troballa al port franc de Birżebbuġa, principal centre de càrrega de Malta, suggereix que les abelles podrien haver arribat al país a bord d'un vaixell comercial.

Juliana Rangel, professora d'apicultura a la Universitat Texas A&M, ha explicat que "aquesta és una de les principals (i més ràpides) rutes a través de les quals diferents subespècies d'Apis mellifera, així com altres espècies d'abelles, vespes i altres insectes voladors es poden traslladar des de les seves àrees de distribució natives a llocs més remots".

A més, Rangel va assenyalar que el canvi climàtic, amb l'augment de les temperatures, impulsa la propagació d'espècies invasores a nous territoris, com el sud d'Europa, on els hiverns suaus n'afavoreixen la supervivència. "Si pot viure a Israel, m'atreveixo a dir que li anirà bé a Malta", va afegir Ratnieks, indicant que és possible que l'espècie s'expandeixi a altres àrees de la Mediterrània els propers anys.

Davant d'aquesta situació, els experts subratllen la necessitat d'estar alerta i actuar ràpidament davant de qualsevol nou albirament d'aquesta espècie invasora, per protegir la biodiversitat local i prevenir més danys a les poblacions d'abelles natives a Europa.