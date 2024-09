Ha arribat el final de l'aire condicionat? Creen un nou invent revolucionari

Una habitació amb aire condicionat - EP

Els científics xinesos han desenvolupat una nova tecnologia que podria reduir a la meitat les factures d'energia en refredar directament les persones en comptes d'habitacions senceres.

El “dispositiu de gestió tèrmica personalitzada” refresca les persones mitjançant radiació infraroja mitjana sense necessitat de condicionar l'aire.

En proves sobre pell artificial, científics a la Xina i Hong Kong van descobrir que el dispositiu pot reduir la temperatura de la pell a 7,3 °C utilitzant aproximadament la meitat de l'energia que requeriria un sistema d'aire condicionat estàndard a l'estiu.

El dispositiu nou utilitza un enfocament radicalment diferent del d'un condicionador d'aire tradicional, que refreda l'aire d'una habitació o edifici sencer.

Utilitza radiació infraroja mitjana per refredar una persona directament, cosa que redueix la necessitat de processos de manipulació de l'aire que consumeixen molta energia, com ara prerefredament, deshumidificació i reescalfament.

L'estudi, publicat dijous passat a Cell Reports Physical Science , mostra que el dispositiu pot estalviar fins al 50 per cent de l'energia que normalment s'utilitza en els sistemes d'aire condicionat convencionals, cosa que ofereix estalvis potencials a les factures d'energia.

A mesura que les temperatures globals trenquen rècords a causa de la crisi climàtica molts països estan experimentant onades de calor més prolongades, cosa que augmenta la demanda d'energia i les factures d'aire condicionat. La nova tecnologia aborda aquest desafiament en oferir un mètode de refredament que no només és més eficient energèticament, sinó també potencialment més segur en el context de malalties transmeses per l'aire com Covid.

El dispositiu funciona emetent radiació infraroja mitjana directament sobre el cos humà, cosa que crea un efecte de refredament sense dependre de la circulació de l'aire. Aquest enfocament redueix dràsticament el consum d'energia, ja que el dispositiu aconsegueix una densitat d'energia de refredament radiant de fins a 220 W/m², més del doble que els sistemes actuals.