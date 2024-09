Els icònics anells de Saturn desapareixeran en uns mesos: aquesta és la raó

Saturn i la Terra - Wikipedia

Hem arribat a un punt de no tornada. Gaudeix dels anells de Saturn mentre puguis: els cèrcols celestials d'aquest majestuós planeta gasós desapareixeran d'aquí sis mesos, però afortunadament només és una il·lusió orbital.

Al març del 2025 aquests cercles celestials, que s'estenen entre 70.000 quilòmetres i 140.000 quilòmetres, o l'equivalent a 30 Terres, es tornaran invisibles des de la perspectiva de la Terra.

Aquesta desaparició temporal és deguda a la inclinació de Saturn dins del seu eix d'òrbita, que posicionarà els anells en un pla perfectament horitzontal des del nostre punt de vista, informa Earth.com.

Estaran en un angle de zero graus; els anells estan situats actualment a uns gairebé perceptibles 3,7 graus.

En aquest moment, aquestes bandes de pols còsmica seran similars a veure la vora d'un tros de paper “quan està col·locat a l'extrem més allunyat d'un camp de futbol”, segons informa aquest mitjà.

Com és possible que anells tan gegantins desapareguin de la vista?

Tot i la immensitat dels anells, que fan fins a 91 metres de gruix a la majoria dels llocs, són imperceptibles quan se'ls observa a 1.426 milions de quilòmetres de distància a la Terra.

Afortunadament, aquesta desaparició no és permanent, sinó que passa cada 29,5 anys, el període que triga el planeta a circumnavegar el Sol.

El planeta té set anells diferents compostos de gel, restes rocosos i pols.

Es creu que són restes d'estels, asteroides i llunes que van ser destruïts per la poderosa atracció gravitacional del planeta.

Desafortunadament, aquestes polseres intergalàctiques podrien desaparèixer aviat per sempre i no només a causa de l'angle de rotació de Saturn.

Els científics afirmen que els anells de la roca podrien desaparèixer en només 300 milions d'anys perquè "estan sent atrets cap a Saturn per la gravetat com una pluja polsosa de partícules de gel sota la influència del camp magnètic de Saturn", segons la NASA.