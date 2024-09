Una explosió nuclear podria salvar la Terra de l'impacte d'un gran meteorit

Un asteroide dirigint-se a la Terra - benmoss de Getty Images

Els científics, així com els productors de pel·lícules de Hollywood, han considerat durant molt de temps les bombes nuclears com una forma prometedora de defensa en cas que un asteroide massiu aparegués sense previ avís en rumb de col·lisió amb la Terra.

Ara, investigadors d'una instal·lació del govern dels Estats Units han posat la idea sobre una base sòlida, mostrant com una explosió d'aquest tipus podria salvar el món a la primera demostració integral de defensa planetària amb assistència nuclear.

Els físics dels Laboratoris Nacionals Sandia, que tenen com a missió principal garantir la seguretat de l'arsenal nuclear dels Estats Units, van registrar amb detalls de nanosegons com un immens pols de radiació alliberat per una explosió nuclear podria vaporitzar el costat d'un asteroide proper.

L'esdeveniment és tan violent que escalfa la superfície a desenes de milers de graus, cosa que produeix una bola de gas que s'expandeix ràpidament i que pot desviar l'asteroide del curs. Si fem els càlculs correctament, el desviament hauria de ser suficient per ajornar el dia del judici final.

"El material vaporitzat surt disparat d'una banda, empenyent l'asteroide a la direcció oposada", va dir el Dr. Nathan Moore, el primer autor de l'estudi. “És com convertir l'asteroide en el propi coet”.

Els impactes devastadors d'asteroides són poc freqüents a la història de la Terra, però els humans van aprendre la lliçó de fa 66 milions d'anys que les roques espacials poden ser una catàstrofe. L'asteroide que va posar fi al regnat dels dinosaures tenia uns 10 quilòmetres d'amplada, però roques molt més petites continuen sent perilloses. El meteorit de 18 metres d' ample que va explotar sobre la ciutat russa de Txeliàbinsk el 2013 va ferir més de 1.200 persones .

Atesa la naturalesa existencial de l'amenaça, els investigadors exploren estratègies per protegir la Terra d'impactes massius. El 2022, la sonda Dart de la NASA es va estavellar intencionalment contra Dimorphos, una petita lluna d'un asteroide anomenat Didymos. La missió va demostrar que un impacte cinètic podria protegir la Terra, però l'empenta s'havia de donar anys abans de l'impacte imminent.

L'opció nuclear s'aplica a asteroides més grans, sobretot quan el temps és escàs. No implica enderrocar asteroides ni adoptar el mètode de Bruce Willis a la pel·lícula Armagedón, que consisteix a llançar una bomba per un pou perforat. És més eficaç una explosió a distància, que vaporitza part de la superfície de l'asteroide i deixa la resta a mercè de la tercera llei de moviment de Newton.

Per provar la idea, Moore i els seus col·legues van construir un experiment sense precedents en què van exposar trossos d'un asteroide simulat a intensos polsos de raigs X similars als que s'alliberen a les explosions nuclears. El pols primer destrueix els suports que mantenen el material al seu lloc i després vaporitza ràpidament la superfície de lobjectiu, creant un gas en expansió que el fa volar.

En un article publicat a Nature Physics, els investigadors descriuen com els asteroides simulats es van sotmetre a la gravetat tan aviat com es van destruir els suports, però que van caure menys de 2 milionèsimes de mil·límetre abans que s'acabés l'experiment de 20 microsegons. Els trossos de l'asteroide simulat van ser propulsats gairebé 200 mph.

Segons els científics, l'estratègia hauria de funcionar amb asteroides de fins a 4 quilòmetres d'amplada, però no és un límit superior estricte. "Si hi ha prou temps d'advertència, sens dubte es poden desviar asteroides més grans", va afirmar Moore.

El professor Colin Snodgrass, de l'equip científic de la missió Dart a la Universitat d'Edimburg, va dir que era important entendre com escalar els resultats a asteroides de mida real. La missió Hera de l'Agència Espacial Europea, amb un llançament previst per al mes que ve, hauria d'ajudar a estudiar les conseqüències de l'impacte de Dart a Dimorphos.

El professor Gareth Collins, científic planetari de l'Imperial College, va qualificar els experiments de Moore d'“espectaculars”. “Segueixo tenint una forta preferència per les opcions no nuclears, en particular els impactadors cinètics simples o múltiples, ja que sabem que són tecnològicament assolibles”, va dir. “Però per a un asteroide molt gran o amb un curt temps d'advertència, aquest tipus d'enfocament pot ser la nostra única opció”.