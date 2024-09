Què hi ha de cert al mite de l'Atlàntida? Això és el que se sap fins ara

Foto: Freepik

L' Atlàntida ha estat una de les llegendes més fascinants i persistents de la humanitat. La història d'aquesta civilització perduda ens arriba a través dels escrits del filòsof grec Plató, que en dos dels seus diàlegs, Timeo i Critias, descriu una avançada illa civilització que va existir fa uns 9.000 anys abans del seu temps. Segons Plató, l'Atlàntida era una potència militar i cultural que, després d'intentar envair Atenes, va ser derrotada i posteriorment submergida sota el mar a causa d'un cataclisme diví.

Al llarg de la història, la llegenda ha estat objecte de diverses interpretacions i teories. Alguns creuen que l'Atlàntida era només una al·legoria creada per Plató per il·lustrar conceptes filosòfics sobre l' arrogància humana i el poder diví . Tot i això, altres han buscat evidències de la seva existència real, suggerint que l'illa podria haver estat una civilització històrica que es va perdre a causa de desastres naturals, com un terratrèmol o un tsunami.

Una de les teories més populars és que l'Atlàntida es troba en algun lloc de l'oceà Atlàntic, possiblement a prop de les Illes Canàries o les Açores. Altres investigadors han proposat llocs alternatius, com el Mediterrani, identificant la civilització minoica de Creta com a possible font d'inspiració per a la llegenda. Aquesta civilització també va ser devastada per un cataclisme natural, l'erupció del volcà de Santorini, cosa que afegeix versemblança a la teoria.

Tot i segles de cerca, no s'ha trobat cap prova arqueològica sòlida que recolzi l'existència de l'Atlàntida. Tot i això, la llegenda ha inspirat exploracions, llibres i teories que segueixen capturant la imaginació de molts. Fins avui, continua sent un símbol de civilitzacions perdudes i de la curiositat humana per desentranyar els misteris del passat.

Per tant, l'Atlàntida podria ser una barreja de mitologia i realitat, una història que potser mai no es resoldrà del tot, però que continua alimentant tant l'escepticisme com l'esperança d'un descobriment sorprenent.