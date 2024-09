S'acosta el 'Cometa del segle': Quan i on veure'l des d'Espanya?

Foto: Freepik

Aquest 2024 ha començat la tardor de manera espectacular, amb un impressionant esdeveniment astronòmic durant la matinada de dilluns: la conjunció de Júpiter i la Lluna. Un dels planetes més grans del sistema solar, Júpiter, va ser visible al cel de l'Hemisferi Nord al costat del nostre satèl·lit natural. Tot i això, aquest fenomen empal·lideix en comparació amb el que molts consideren l'esdeveniment astronòmic de l'any: el pas del cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) pel Sistema Solar.

Descobert per primera vegada el 9 de gener de 2023 a l'Observatori de la Muntanya Porpra a la Xina, i posteriorment rastrejat pel sistema ATLAS el febrer del mateix any, el cometa ha estat catalogat com "el cometa del segle". Encara que al principi estava massa a prop del Sol per ser visible des de la Terra, ara està en una posició perfecta per ser admirat a simple vista. Experts com Zdeněk Sekanina van advertir sobre la possibilitat que el cometa es fragmentés, però finalment sembla que aquest espectacle celestial serà visible en tota la seva esplendor.

El nom C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) segueix la nomenclatura astronòmica habitual: "C" indica que la seva òrbita és oberta, cosa que significa que no tornarà a acostar-se al Sol, i "A3" assenyala que va ser el tercer descobriment de la primera quinzena de gener.

Es creu que aquest estel prové del llunyà Núvol d'Oort, una regió plena d'objectes espacials més enllà de Neptú. De fet, els astrònoms estimen que aquest serà el seu darrer pas a prop del Sol, fet que converteix la seva observació en un esdeveniment únic a la vida.

El cometa arribarà al punt més proper al Sol el 27 de setembre , ia Espanya serà visible fins a mitjans d'octubre. Els millors moments per observar-ho seran entre les 05.00 i les 07.00 del matí, especialment les nits del 12 i 13 d'octubre , quan s'aproximarà a la Terra. Per a una vista òptima, es recomana allunyar-se de les ciutats i evitar la contaminació lumínica.