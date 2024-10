Descobreixen un cràter a la Terra per un asteroide que va xocar fa 66 milions d'anys

Foto: EuropaPress

Noves imatges d'un cràter d'impacte sota el fons de l'oceà Atlàntic confirmen que va ser causat per un asteroide que es va estavellar contra la Terra al final del Cretaci, fa 66 milions d'anys . El cràter Nadir de 9 quilòmetres, situat a 300 metres sota el fons de l'oceà Atlàntic, té llavors la mateixa edat que el cràter d'impacte de Chicxulub, a Mèxic , de 200 quilòmetres d'ample, els efectes del qual van aniquilar els dinosaures.

Les imatges han ajudat els investigadors a determinar què va passar als minuts posteriors a l'impacte: la formació d'un cràter inicial amb forma de bol, roques que es van convertir en un estat fluid i van fluir cap al fons del cràter, la creació d'una zona malmesa que cobria milers de quilòmetres quadrats més enllà del cràter i un tsunami de més de 800 metres d'alçada que hauria viatjat a través de l'oceà Atlàntic. Les troballes es publiquen a Communications Earth & Environment.

El Dr. Uisdean Nicholson, de la Universitat Heriot-Watt, va descobrir el cràter Nadir el 2022 quan estudiava dades de reflexió sísmica del llit marí de l'oceà Atlàntic, davant de la costa de Guinea, a l'Àfrica occidental. Les dades van revelar una depressió de més de 8,5 km d'amplada, que el Dr. Nicholson va sospitar que podria ser un cràter d'impacte d'asteroide. Va treballar amb científics planetaris i geòlegs del Regne Unit i els EUA per classificar el cràter: les dades suggerien que es devia a un asteroide de centenars de metres d'amplada que va impactar el planeta fa uns 66 milions d'anys, però no podien afirmar-ho de manera definitiva, fins ara.

TGS, una empresa geofísica global, va capturar dades sísmiques en 3D d'alta resolució i les va compartir amb el Dr. Nicholson, un geòleg. Les dades demostren que un asteroide va causar el cràter Nadir. El Dr. Nicholson va dir en un comunicat: "Hi ha al voltant de 20 cràters marins confirmats a tot el món, i cap d'ells ha estat capturat amb un nivell de detall tan proper a aquest. És exquisit".

"Els cràters a la superfície solen estar molt erosionats i només podem veure el que està exposat, mentre que els cràters en altres cossos planetaris generalment només mostren l'expressió de la superfície. Aquestes dades ens permeten obtenir una imatge completa en tres dimensions i retirar les capes de roca sedimentària per observar el cràter a tots els nivells”.

Fins a mig quilòmetre de diàmetre

"Originalment pensem que l'asteroide hauria tingut al voltant de 400 m d'amplada. Ara creiem que tenia entre 450 i 500 m d'amplada, a causa de la mida més gran del cràter, com mostren les dades en 3D. Podem dir que va venir des d'uns 20 a 40 graus al nord-est, a causa de les crestes espirals generades per l'empenta que envolten el bec central del cràter; aquestes només es formen després d'un impacte oblic d'angle baix. km per hora, tot i que encara ens cal confirmar-ho amb un nou conjunt de models d'impacte”.

Usant les dades, els científics van crear una cronologia del que va passar en els segons i els minuts posteriors a l'impacte. El Dr. Nicholson va dir: "Després de l'impacte i la formació de l'elevació central, els sediments tous que envoltaven el cràter van fluir cap a l'interior, cap al fons del cràter evacuat, creant una 'vora' visible.

El tremolor provocat per l'impacte sembla haver liquat els sediments que es troben sota el llit marí a tot l'altiplà, cosa que va provocar la formació de falles sota el llit marí. L'impacte també va estar associat amb grans lliscaments de terra, ja que la vora de l'altiplà es va esfondrar sota l'oceà.