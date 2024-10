Descobreixen una galàxia "bessona" de la Via Làctia que desafia tot el que sabíem fins ara

Galàxia REBELS-25 - ESO

Un equip d'investigadors ha descobert la galàxia semblant a la Via Làctia més distant observada fins ara. Anomenada REBELS-25, aquesta galàxia de disc sembla tan ordenada com les galàxies actuals, però es veu tal com era quan l'univers només tenia 700 milions d'anys, segons ha informat l'Observatori Europeu Austral (ESO).

La rotació i l'estructura de REBELS-25 s'han revelat utilitzant l'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), del qual és soci l'Observatori Europeu Austral.

Les galàxies que es veuen avui dia han recorregut un llarg camí des d'aquests orígens caòtics i grumosos que la comunitat astronòmica sol observar quan estudia l'univers primerenc. "D'acord amb la nostra comprensió de la formació de galàxies, esperem que la majoria de les galàxies primerenques siguin petites i semblin xocs de trens", afirma Jacqueline Hodge, astrònoma de la Universitat de Leiden (Països Baixos) i coautora de l'estudi.

Aquestes galàxies primerenques i desordenades es fusionen entre si i després evolucionen cap a formes més suaus a un ritme increïblement lent.

Les teories actuals suggereixen que, perquè una galàxia sigui tan ordenada com la nostra Via Làctia (un disc giratori amb estructures tan definides com són els braços espirals), han d'haver transcorregut milers de milions d'anys d'evolució. La detecció de REBELS-25, però, desafia aquesta escala de temps.

A l'estudi, acceptat per a la seva publicació a la revista Monthly Notices de la Royal Astronomical Society, l'equip va descobrir que REBELS-25 és la galàxia més distant mai descoberta amb un disc en intensa rotació.

La llum que arriba des d'aquesta galàxia es va emetre quan l'univers només tenia 700 milions d'anys, amb prou feines el cinc per cent de la seva edat actual (13.800 milions), cosa que fa que la rotació ordenada de REBELS-25 sigui una cosa inesperada.

"Veure una galàxia amb aquestes similituds amb la nostra pròpia Via Làctia, que està fortament dominada per la rotació, desafia la nostra comprensió sobre la rapidesa amb què evolucionen les galàxies de l'univers d'hora fins a convertir-se en les galàxies ordenades que veiem al cosmos actual", declara Lucie Rowland, estudiant de doctorat a la Universitat de Leiden i primera autora de l'estudi.

REBELS-25 va ser detectat inicialment en observacions prèvies del mateix equip, també realitzades amb ALMA (que es troba al desert d'Atacama, a Xile). En aquell moment, va ser un descobriment emocionant que mostrava indicis de rotació, però la resolució de les dades no era prou fina per estar segurs.

Per discernir adequadament l'estructura i el moviment de la galàxia, l'equip va fer observacions de seguiment amb ALMA a una resolució més alta, fet que va confirmar la seva naturalesa de rècord.

"ALMA és l'únic telescopi existent que compta amb la sensibilitat i la resolució necessàries per aconseguir això", diu Renske Smit, investigadora de la Universitat John Moores de Liverpool (Regne Unit) i també coautora de l'estudi.

Les dades també van oferir indicis de característiques més desenvolupades, similars a les de la Via Làctia, com una barra central allargada i fins i tot braços espirals, encara que es necessitaran més observacions per confirmar-ho. "Trobar més evidència d'estructures més evolucionades seria un descobriment emocionant, ja que seria la galàxia més distant amb aquestes estructures observades fins ara", aclareix Rowland.

Aquestes futures observacions de REBELS-25, juntament amb altres descobriments de galàxies primerenques en rotació, tindran el potencial de transformar la nostra comprensió tant de la formació primerenca de galàxies com de l'evolució de l'univers en conjunt.