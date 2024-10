Arriba l'estel del segle': quan es podrà veure'l a Espanya?

Foto: CanvaPro de Mr Doomits i Ig0rZh

Descobert a principis de 2023 per l'Observatori de la Muntanya Porpra a la Xina, l' estel C/2023 A3 , també conegut com Tsuchinshan-ATLAS, està guanyant popularitat al llarg d'aquest 2024, capturant l'atenció d'astrònoms i amants del cosmos. Després de mesos d'especulació, la seva aparició és una realitat i promet ser un dels fenòmens astronòmics més impactants de la dècada. Conegut ja com el "cometa del segle" , aquest cos celeste serà visible principalment des de l'Hemisferi Nord, i Espanya és un dels millors llocs per observar-ho.

Aquest cap de setmana, el 12 i el 13 d'octubre, serà el moment ideal per gaudir de l'espectacle. A les nits clares i allunyades de la contaminació lumínica, els cels espanyols oferiran una vista privilegiada d'aquest estel que no tornarà a passar a prop de la Terra fins d'aquí a 80.000 anys . Ja es pot veure des d'algunes regions del país, però la seva màxima visibilitat i proximitat a la Terra serà aquest cap de setmana. Per a aquells que encara no compten amb un telescopi, aquest és el moment perfecte per gaudir-lo a primera vista.

Per què és tan especial?

Els estels, especialment els que s'acosten al Sol, solen desenvolupar llargues cues que poden il·luminar el cel nocturn de manera espectacular. La impressionant cua del C/2023 A3 ja fa 21 graus, cosa que equival a 42 vegades la mida de la Lluna plena . La seva magnitud i brillantor el fan sobresortir com una joia del cel nocturn, per la qual cosa no és sorpresa que se l'hagi batejat com el “cometa del segle”.

Aquest estel se suma a la curta llista d'estels famosos que han marcat la història. El cometa Halley, potser el més conegut de tots, va ser el primer a ser identificat com a diari, ja que es pot veure de manera recurrent des de la Terra. La seva última aparició va ser el 1986, i s'espera que torni el 2061. Un altre estel notable va ser el Hale-Bopp, que va impressionar el món el 1997 a causa del seu enorme nucli de més de 60 quilòmetres de diàmetre. No tornarà a ser visible des de la Terra fins d'aquí a 2.000 anys.

On i quan veure'l?

El C/2023 A3 serà millor observat des d'àrees rurals, allunyades de les llums de les ciutats, i just després del capvespre. Si tens l'oportunitat de sortir al camp o alguna zona lliure de contaminació lumínica, no t'ho pensis dues vegades. Serà una experiència inoblidable, de manera que ja tens un pla per a aquest cap de setmana.