Per què la gent pensa que té raó fins i tot quan està equivocada?

Dues persones discutint. Foto: iStock

Un estudi recent, publicat a la revista Plos One per investigadors d'universitats nord-americanes, destaca un fenomen anomenat "il·lusió d'adequació de la informació". Aquest concepte fa referència a la tendència de les persones a creure que tenen prou informació per prendre decisions, encara que en realitat no tinguin totes les dades necessàries . El treball va ser dirigit per Angus Fletcher, professor de la Universitat Estatal d'Ohio, en col·laboració amb Hunter Gehlbach, psicòleg de la Universitat Johns Hopkins, i Carly Robinson, investigadora de la Universitat de Stanford.

La investigació va incloure 1.261 participants que van llegir articles sobre una escola fictícia que enfrontava problemes de subministrament d'aigua. Els participants van ser dividits en tres grups: un que va rebre arguments a favor de la fusió de l'escola amb una altra, un altre que va llegir arguments contra la fusió, i un tercer grup que va rebre les dues postures. Els resultats van mostrar que aquells que només van llegir una banda del debat (a favor o en contra) estaven més segurs de la seva decisió que aquells que van llegir tots dos punts de vista. Aquesta troballa subratlla com les persones es poden convèncer que tenen tota la informació necessària, fins i tot quan només coneixen una part de la història.

Tot i això, hi ha una bona notícia: quan alguns participants, que inicialment només tenien un costat de la informació, van ser exposats a la postura contrària, molts estaven disposats a canviar la seva opinió. Tot i això, els investigadors adverteixen que aquest canvi de postura és menys probable en temes ideològics profundament arrelats, ja que les persones tendeixen a rebutjar la nova informació oa reinterpretar-la perquè encaixi en les seves creences preexistents.

L'estudi també es relaciona amb la teoria del “realisme ingenu”, que sosté que les persones creuen que la seva visió subjectiva d'una situació és la veritat objectiva. Tot i això, la il·lusió d'adequació de la informació suggereix que les persones poden arribar a una comprensió més completa d'una situació si tenen accés a tots els fets. Això és especialment rellevant en els conflictes quotidians, que solen sorgir més per malentesos que no pas per diferències ideològiques profundes, segons Fletcher.