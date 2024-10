Surt a la llum la veritable raó de l'extinció dels dinosaures

Una il·lustració dun dinosaure. Foto: Mark Whitton

Un treball publicat a Proceedings of the National Academy of Sciences explica com el fred, i no la calor, va ser el principal culpable de l'extinció dels dinosaures .

Fa 201,6 milions d'anys es va produir una de les 5 grans extincions massives de la Terra, en què van desaparèixer de sobte tres quartes parts de totes les espècies vives. La desaparició va coincidir amb unes erupcions volcàniques massives que van dividir en dues Pangea, un continent gegant que aleshores comprenia gairebé tota la terra del planeta. Milions de quilòmetres cúbics de lava van brotar durant uns 600.000 anys, separant el que avui són Amèrica, Europa i el nord d'Àfrica.

Va marcar el final del període Triàsic i el començament del Juràssic, el període en què van sorgir els dinosaures per ocupar el lloc de les criatures del Triàsic i dominar el planeta. Els mecanismes exactes de l'extinció del Triàsic final han estat debatuts durant molt de temps, però el més destacat va ser el diòxid de carboni que va sorgir a la superfície per les erupcions acumulades durant molts mil·lennis, cosa que va elevar les temperatures a nivells insostenibles per a moltes criatures i va acidificar els oceans. Però aquest nou estudi diu el contrari: el fred, no pas la calor, va ser el principal culpable.

El treball presenta evidència que, en lloc d'estendre's durant centenars de milers d'anys, els primers polsos de lava que van acabar el Triàsic van ser esdeveniments fantàstics que van durar menys d'un segle cadascun. En aquest període de temps condensat, les partícules de sulfat que reflecteixen la llum solar van ser llençades a l'atmosfera, refredant el planeta i congelant molts dels seus habitants.

L'augment gradual de les temperatures en un entorn que ja era calorós al principi (el diòxid de carboni atmosfèric al Triàsic tardà ja era tres vegades el nivell actual) pot haver acabat el treball més tard, però van ser els hiverns volcànics els que van causar més mal, diuen els investigadors.

"El diòxid de carboni i els sulfats actuen no només de forma oposada, sinó en marcs temporals oposats", relata l'autor principal Dennis Kent, de l'Observatori Terrestre Lamont-Doherty de l'Escola de Clima de Columbia. "El diòxid de carboni triga molt de temps a acumular-se i escalfar les coses, però l'efecte dels sulfats és pràcticament instantani. Ens porta a l'àmbit del que els humans poden comprendre. Aquests esdeveniments van passar al lapse d'una vida".

Durant molt de temps s'ha pensat que l'extinció del Triàsic-Juràsic estava vinculada a l'erupció de la Província Magmàtica de l'Atlàntic Central, o CAMP. En un estudi pioner del 2013, Kent i els seus col·legues van proporcionar potser el vincle més definitiu. Kent, que estudia el paleomagnetisme, va identificar una inversió de polaritat constant als sediments, just sota les erupcions inicials de CAMP, cosa que va demostrar que totes van passar al mateix temps en el que ara són parts esteses del món. Després, els seus companys van utilitzar isòtops radioactius per datar l'inici del vulcanisme en 201.564.000 anys enrere, més o menys unes quantes desenes de milers d'anys.

Els científics no van poder dir com de grans van ser les erupcions inicials, però molts van assumir que els enormes dipòsits de CAMP van haver trigat molts mil·lennis a acumular-se.