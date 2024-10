Alerta per la ràpida extinció dels eriçons: han disminuït un 30% en la darrera dècada

Eriçons - Canva Pro

Els eriçons figuren ara com a “gairebé amenaçats” a la llista vermella de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (IUCN) després d'una disminució en els seus números d'almenys un 30% durant l'última dècada en gran part de la seva àrea de distribució.

Si bé els eriçons alguna vegada van ser comuns a tot Europa i fins ara figuraven com de “menor preocupació” a la llista vermella, estan sent empesos cap a l'extinció pel desenvolupament urbà, l'agricultura intensiva i les carreteres, que n'han fragmentat l'hàbitat.

Segons recull The Guardian, la població ha patit a causa de col·lisions de vehicles, l'ús de pesticides i jardins domèstics mal cuidats. Els pesticides maten els insectes que mengen els eriçons i també poden enverinar-los directament.

"Lamentablement, les proves apunten a una preocupant i generalitzada tendència a la baixa. L'avaluació de la Llista Roja també posa en relleu la incertesa de les dades; per exemple, els límits de distribució d'aquesta espècie no són del tot clars i hi ha llacunes en el coneixement de les seves poblacions. Encara hi ha la possibilitat d'aturar el declivi de l'eriçó d'Europa occidental i hem d'intentar evitar que la seva situació encara empitjori més”, explica Abi Gazzard, responsable de programes de la UICN.

La Societat de Mamífers britànica fa una crida a la gent perquè tingui cura dels eriçons mitjançant la jardineria respectuosa amb la vida silvestre. Això inclou deixar petits buits a les tanques per permetre que els eriçons es moguin entre els jardins, no utilitzar pesticides i crear refugis amb piles de troncs o cases per a eriçons.