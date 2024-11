Mor Ana María Lajusticia, pionera del magnesi i fundadora de la seva pròpia marca, als cent anys

Ana María Lajusticia, fundadora de la marca que porta el seu nom, mor als 100 anys a Barcelona - EP

Ana María Lajusticia, una de les pioneres de la nutrició a Espanya i fundadora de la marca de suplements que porta el seu nom, ha mort als cent anys. "Acomiadem amb amor i profunda admiració aquesta excepcional científica, pionera a introduir el magnesi com a complement clau en l'alimentació", va anunciar la seva empresa en un comunicat aquest 7 de novembre. La marca va destacar el caràcter "inquiet i valent" i el compromís amb un propòsit: promoure la salut i l'accessibilitat de la bona alimentació per a tothom.

Una vida de ciència i perseverança

Nascuda a Bilbao el 26 de juliol de 1924, Ana María Lajusticia va ser una de les poques dones que van cursar Ciències Químiques a la Universitat Complutense de Madrid. "A classe érem com a nou o deu d'uns 180 o 190 alumnes", recordava Lajusticia, que en els seus anys d'estudiant es va guanyar el sobrenom d'"Ana Mari, la de les matrícules" per les excel·lents qualificacions. La seva carrera va començar el 1947, quan, amb tot just 24 anys, va ser nomenada cap dels Laboratoris Minersa.

Més endavant, es va traslladar a Catalunya, on va treballar com a professora de Ciències Naturals i de Física en un institut i després va obrir el seu propi herbolari, on va començar a difondre els seus coneixements sobre el magnesi i l'alimentació. Les classes eren fruit de llargues jornades d'estudi, i els que la van conèixer asseguren que mai no va deixar d'aprendre, sempre acompanyada de llibres.

El descobriment del magnesi i una lluita contracorrent

Als 41 anys, Lajusticia va ser diagnosticada amb diabetis tipus 2, cosa que la va impulsar a estudiar la nutrició des d'una perspectiva científica. El seu interès pel magnesi va sorgir quan va llegir sobre els seus beneficis per a la salut als anys 70, una època en què el suplement encara era desconegut per al gran públic. En veure que el magnesi el va ajudar a combatre una afecció crònica de furóncols, va decidir dedicar-se a difondre'n els beneficis. Per contrarestar les crítiques, Lajusticia va posar la seva firma i la seva cara a cada envàs, convençuda de la base científica del seu treball: “Estic tan segura del que dic i del que faig… no perquè sigui la meva opinió, sinó perquè ho diu la química”.

El 1980, va fundar la seva pròpia marca de suplements, amb el magnesi com a vaixell insígnia. Des d'aleshores, la seva imatge s'ha mantingut com a símbol de la marca, que actualment dirigeix la seva néta Lara Feliú, que ha seguit els seus passos.

Una ment pionera amb reconeixement internacional

Lajustícia va ser una autodidacta incansable, i la seva passió pel magnesi la va portar a viatjar pel món a la recerca de més coneixements. En un simposi en honor al Nobel Sever Ochoa, va quedar convençuda del paper crucial del magnesi en el cos humà i va decidir assistir a convencions internacionals, inclosa una a Montreal a què va viatjar sola.

Al llarg de la vida, Lajusticia va advocar per democratitzar l'accés al coneixement i al consum d'aquest mineral. Amb els llibres de nutrició i els suplements, va aconseguir acostar al públic els beneficis d'una vida saludable. Fins al final dels seus dies, la científica bilbaïna va continuar inspirant generacions, afirmant amb humilitat que va tenir la sort d'estar “al lloc adequat, en el moment precís”.