Què va ser primer, l'ou o la gallina? Un enigma mil·lenari que podria estar resolt

Foto: CanvaPro de nynkevanholten i Tookapic

L'enigma de què va ser primer, l'ou o la gallina, ha intrigat la humanitat durant segles. No obstant això, científics de la Universitat de Ginebra afirmen haver fet un pas important cap a la resposta definitiva. Segons el seu estudi, els components bàsics de les cèl·lules reproductores femenines, els òvuls , existien molt abans que els pollastres apareguessin a la Terra.

L'equip va analitzar una espècie unicel·lular anomenada Chromosphaera perkinsii , descoberta el 2017 en sediments marins de Hawaii. Els registres fòssils suggereixen que aquesta espècie va existir fa més de mil milions d'anys, força abans que sorgissin els primers animals. Durant l'estudi, els investigadors van observar que aquesta espècie formava estructures multicel·lulars sorprenentment semblants als embrions animals.

Aquesta troballa suggereix que els programes genètics necessaris per al desenvolupament embrionari —el procés mitjançant el qual un òvul fertilitzat es converteix en un embrió— ja eren presents a la natura molt abans del sorgiment dels primers animals. En paraules de l'autor de l'estudi, Omaya Dudin, encara que C. perkinsii és una espècie unicel·lular, els seus comportaments multicel·lulars mostren que els processos de coordinació i diferenciació ja existien molt abans de l'aparició dels animals.

Segons aquesta teoria, la naturalesa ja comptava amb els mecanismes genètics per "crear ous" sense necessitat d'una espècie específica com el pollastre . Els científics expliquen que els ous de closca dura, com els de gallina, probablement no van sorgir fins fa 300 milions d'anys . Marine Olivetta, primera autora de l'estudi, va destacar que aquesta espècie unicel·lular permet als científics retrocedir en el temps més de mil milions d'anys als orígens de la reproducció cel·lular.

Un estudi complementari suggereix que la capacitat de posar ous regularment va fer que les gallines fossin particularment atractives per als humans fa milers d'anys, cosa que en va propiciar la domesticació i la transformació en l'espècie que coneixem avui. Amb aquests nous descobriments, sembla que l'ou, en la forma més primitiva, va ser primer.