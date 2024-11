Aquesta és la criatura que governarà la Terra si tots els humans moren

"Els pops es troben entre les criatures més intel·ligents, adaptables i enginyoses de la Terra" - EP

Cada dia se'ns recorden les coses que s'acabaran amb la raça humana: El canvi climàtic, una IA venjativa, atacs nuclears, asteroides o, en uns 6 mil milions d'anys, el Sol convertint-se en un gegant vermell i devorant el planeta.

Però si els humans segueixen el mateix camí que els dinosaures, qui es farà càrrec del món després de nosaltres? Un expert zoòleg i biòleg creu que té la resposta: El pop.

El professor Tim Coulson, de la Universitat d'Oxford, ha dit que els pops són "summament intel·ligents" i tenen "destresa, curiositat i capacitat per comunicar-se entre si".

Això els col·loca en una posició privilegiada per conquerir el món algun dia.

"Els pops es troben entre les criatures més intel·ligents, adaptables i enginyoses de la Terra", va dir a The European .

Poden "resoldre problemes complexos, manipular objectes i fins i tot camuflar-se amb una precisió sorprenent", cosa que significa que, en "les condicions ambientals adequades, podrien evolucionar fins a convertir-se en una espècie constructora de civilització després de l'extinció dels humans".

El pop és un animal molt intel·ligent. Tant que té diversos "cervells" o grups de neurones que controlen cada tentacle.

No obstant això, la intel·ligència animal no té tant a veure amb obtenir un 10 en matemàtiques de GCSE o aprendre a conduir, sinó més aviat amb habilitats cognitives com ara planificar o resoldre problemes per trobar menjar.

S'han registrat pops partint prestatges de coco en dos per poder amagar-se a sota, navegant per complexos túnels i descargolant flascons.

Els cefalòpodes, un grup que inclou pops, calamars i sípies, són bons en totes dues coses. Es creu que quan l'aliment és escàs i està molt espaiat, els animals es veuen obligats a desenvolupar cervells més potents per sobreviure.

No obstant això, una altra manera de mesurar la intel·ligència animal (com formen societats) és en què fallen. Els pops viuen vides solitàries i ni tan sols es preocupen per les cries.

Si bé encara no estan del tot preparats per enderrocar la humanitat, Coulson diu que els pops són tan hàbils per fabricar eines que els pot veure caçant a la terra algun dia de la mateixa manera que els humans ho feien per caçar al mar.

Hi ha molts altres contendents per esdevenir l'espècie dominant. Els simis, els elefants, els dofins, els lloros i els corbs són més intel·ligents que l'animal mitjà, mentre que alguns científics creuen que les formigues i els gats també són a la carrera.

En altres paraules, si no es tracta de pops, podríem tenir una recreació d'El planeta dels simis, aquell episodi de La casa-arbre del terror dels Simpsons amb dofins assassins o esperar que cap corb et guardi rancúnia.