Sánchez, durant la intervenció. Foto: Europa Press



El president del Govern, Pedro Sánchez , ha promès 5 milions d'euros per finançar la posada en marxa de l' Aliança Internacional per a la Resiliència davant la Sequera per accelerar l'acció i ajudar els països a estar més ben preparats per a futures sequeres , una iniciativa conjunta presentada amb el Senegal a què ja s'ha sumat una vintena de països.

Durant la seva participació a la XXVII Cimera del Clima (COP27) que se celebra a Xarm-El-Sheik (Egipte), el president s'ha compromès que Espanya redoblarà els seus esforços combatre els efectes de la sequera i ha animat la resta de països a recolzar la proposta per crear aquesta aliança.

"Confiem que se sumin nous països. Entre tots hem de donar bona resposta contra el canvi climàtic per millorar i defensar la nostra manera de vida", ha expressat. Per Sánchez, aquesta iniciativa pot servir per donar un impuls polític necessari que ajudi els països que estiguin prou preparada davant la propera sequera i que puguin prosperar.

El president ha exposat que Espanya pateix des de fa anys l'amenaça de la sequera de l'escassetat d'aigua, cosa que obliga a repensar els extrems de sequera i pluges torrencials, esquilma la biodiversitat, posa en risc els recursos i la seguretat alimentària. "Només una bona gestió dels recursos hídrics pot pal·liar els riscos que demana aquesta amenaça", ha manifestat.

En el llançament de la iniciativa, Espanya ha anunciat 5 milions d'euros en qualitat de coorganitzador de la iniciativa amb què es recolzarà el treball de l'Aliança per catalitzar un procés per mobilitzar més recursos per a aquesta agenda, mentre que el president de Kenya, William Ruto, s'ha compromès a plantar 5.000 milions d'arbres els propers cinc anys i 10.000 milions d'arbres els propers 10.