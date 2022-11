EuropaPress 4794760 imatge archivo serra boyera

L'estudi va rellevar les condicions climàtiques del planeta Terra en els darrers 8 anys i va mostrar, per exemple, que les temperatures van ser les més càlides dels últims temps a causa dels gasos d'efecte hivernacle i de la seva concentració, que va en augment constant. "Com més gran és l'escalfament, pitjors són els impactes", va lamentar Petter Taalas, cap de l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) dependent de l'ONU.

Taalas va afegir: “Tenim nivells tan alts de diòxid de carboni a l'atmosfera ara que els 1,5°C més baixos de l'Acord de París tot just estan a l'abast. Ja és massa tard per a moltes glaceres i la fosa continuarà durant centenars o milers d'anys amb importants implicacions per a la seguretat de l'aigua ”.

L'informe realitzat per l' ONU esmenta “esdeveniments climàtics preocupants que tenen lloc en un context de nivells rècord de diòxid de carboni, metà i òxid nitrós, els tres principals gasos d'efecte hivernacle que contribueixen a l'escalfament global, que actualment s'estimen al voltant de 1,15°C per sobre dels nivells preindustrials”.



En aquest sentit, un dels fenòmens que preocupa la comunitat que participa de la COP27 té a veure amb la creixent fosa del gel al món, cosa que va produir augments exponencials del nivell del mar en els darrers 30 anys . "La taxa d'escalfament dels oceans ha estat excepcionalment alta durant les darreres dues dècades: les onades de calor marines són cada cop més freqüents i s'espera que aquests indicadors continuïn en el futur", van aprofundir.

CAOS CLIMÀTIC: S'AVECINEN SEQUERES I PLUGES TORRENCIALS PREOCUPANTS

Les autoritats de l'ONU van detallar els greus efectes no només de les sequeres sinó també de les pluges excessives a països com Somàlia, Etiòpia i Kenya, que estan patint males i escasses collites i inseguretat alimentària.

A Europa es van registrar “repetits episodis de calor extrema”. Per cas, el Regne Unit va tenir un nou rècord nacional el 19 de juliol, quan la temperatura va superar els 40°C per primera vegada en la història. Després de la difusió de l'informe, que serà ampliat el 2023, Guterres es va mostrar preocupat perquè és “una crònica del caos climàtic”. Per tant, va anunciar que pròximament llançarà un pla d'acció per aconseguir alertes primerenques d'aquesta situació en els propers cinc anys. “ Hem de respondre al senyal d'auxili del planeta amb iniciativa: una acció climàtica ambiciosa i creïble. Justament la COP27 ha de ser el lloc i ara ha de ser el moment”, va alertar el secretari general.

EL CANVI CLIMÀTIC CAUSARÀ 250.000 MORTS EN ELS PROPERS ANYS

En un comunicat, l'ONU a més va informar que entre el 2030 i el 2050 "s'espera que el canvi climàtic causi aproximadament 250.000 morts addicionals per any per la desnutrició, la malària, la diarrea i l'estrès per calor". En segon lloc, “s'estima que els costos directes per a la salut augmentaran fins a 4.000 milions de dòlars per any per a fins d'aquesta dècada”.

Pel que fa a les dades de l'OMS, Guterres va aprofundir: “Els impactes mortals del canvi climàtic són aquí i ara. Les pèrdues i els danys ja no es poden amagar sota la catifa. És un imperatiu moral. És una qüestió fonamental de solidaritat internacional i de justícia climàtica. Aquells que van contribuir menys a la crisi climàtica estan collint el remolí sembrat per altres ”.