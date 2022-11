Foto: World Vision

Diferents ONG que defensen els drets de la infància assisteixen a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP27), que se celebra a la ciutat egípcia de Sharm el-Sheik fins al proper 18 de novembre, per reclamar als líders que tinguin en compte l'impacte del canvi climàtic a la vida dels nens i adolescents. Per això, sol·liciten accions concretes sobre això.

Una d'elles és World Vision , que ha assenyalat que aprofitarà la seva presència a la cimera per demanar als líders que escoltin els nens i nenes als quals la crisi climàtica ha afectat les seves vides i comunitats . L'ONG considera que, atès que aquest segment de població és el més vulnerable als efectes del canvi climàtic, ells i el seu futur han d'estar al centre de la planificació i la presa de decisions dels líders.



Un d'aquests testimonis ha estat el de Shania, de 15 anys, procedent de Tanzània. La jove participa en el projecte SAUTI-Youth, recolzat per la Unió Europea i la Unió Africana, i al programa Veu i Acció Ciutadana de World Vision, que ajuda a augmentar la confiança dels joves perquè parlin en nom de les seves comunitats i d'ells mateixos. Aquest dijous 10 de novembre reclamarà als líders polítiques que mitiguin els efectes de la crisi climàtica. Shania no serà l'única veu que se sentirà, ja que també estan enregistrats altres testimonis.

Per la seva banda, mentre es desenvolupa la Conferència, UNICEF adverteix que aquest any almenys 27,7 milions menors a 27 països de tot el món han patit els efectes d'inundacions devastadores i corren un alt risc de patir una multitud d'amenaces que inclouen la mort per ofegament, brots de malalties, manca d'aigua potable, desnutrició, interrupció de l'educació i la violència. El 2022, les inundacions han contribuït a augmentar la propagació de les principals causes de mortalitat infantil, com ara la desnutrició, la malària, el còlera i la diarrea.



L'ONG denuncia que, al Pakistan, almenys un de cada nou nens menors de cinc anys ingressats en centres de salut a les àrees afectades per les inundacions recents de Sindh i Balutxistan, patien desnutrició aguda greu. A més, les inundacions van danyar o van destruir prop de 27.000 edificis escolars al país, i van obligar 2 milions de nens i nenes a faltar a classe. A més, al Txad s'han destruït 465.030 hectàrees de terres de cultiu, cosa que ha empitjorat la ja greu situació d'inseguretat alimentària al país, mentre que a Malawi les pluges torrencials i les inundacions provocades per la tempesta tropical 'Ana' al gener de 2022 van causar grans danys als sistemes d'aigua i sanejament, fet que va crear les condicions perfectes per a un brot de còlera, que s'ha cobrat la vida de 28 nens i nenes.