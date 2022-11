Reunió de la COP27 / @EP

Els líders de les principals potències d' Amèrica Llatina es reuniran amb altres dirigents internacionals a Egipte en el marc de la Conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic del 2022 (COP 27) amb l'objectiu d'obtenir més finançament per mitigar el canvi climàtic .



En aquest sentit, el representant especial de la presidència de la COP27, Wael Abulmagd , ha assenyalat que el tema central d'aquesta cimera serà com finançar els projectes que són positius per solucionar l'emergència ambiental. Un objectiu que és compartit per el Banc de Desenvolupament d'Amèrica Llatina (CAF), que ha puntualitzat que, a més d'una ambició més gran, la regió necessita més finançament per transitar cap a "models productius sostenibles".



"No oblidem que els països d' Amèrica Llatina i el Carib estan patint de manera especialment intensa les conseqüències dels desastres naturals, amb pèrdues de fins a un 3% del PIB els darrers anys", ha ressaltat la gerent d'Acció Climàtica i Biodiversitat Positiva de CAF, Alícia Montalvo.



L'entitat bancària acudeix a aquesta cimera amb l'objectiu de "convertir-se al banc verd d'Amèrica Llatina i el Carib" i ajudar a complir les metes climàtiques dels països de la regió.



En aquesta línia, els Estats membres del Consell de Ministres de la Comissió Centreamèrica d'Ambient i Desenvolupament (CCAD) van acordar la setmana passada a Santo Domingo portar una declaració consensuada a la COP 27 en què es reprèn "l'enfocament regional de l'adaptació" , destacant que el finançament per aconseguir-ho "és una prioritat".



Per part seva, el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) també assistirà a la COP 27 com a "principal aliat de la regió" a l'hora de canalitzar la inversió pública i privada que tingui com a objectiu l'acció davant el canvi climàtic. En total, el grup BID va assolir una mobilització de 6.000 milions de dòlars (6.046 milions d'euros) en finançament climàtic el 2021, dels quals més del 50% es van destinar a activitats de mitigació de les conseqüències climàtiques.



COLÒMBIA DEMANA 400 MILIONS DE DÒLARS ANUALS PER A L'AMAZONES



La ministra d'Ambient i Desenvolupament Sostenible de Colòmbia, Susana Muhammad, ha emfatitzat en una intervenció prèvia a la cimera que el món ha d'"invertir col·lectivament" als punts crítics del planeta , entre els quals ha inclòs l'Amazones.



Pel que fa a aquesta necessitat de finançament, la ministra ha assenyalat que durant la cimera faran una crida a sumar aproximadament 400 milions de dòlars anuals (403 milions d'euros) per incidir en la recuperació d'aquest "pulmó" del planeta.



Per la seva banda, Argentina ha estat també crítica amb aquest assumpte del finançament, recordant que els països amb més ingressos encara deuen 100.000 milions de dòlars (100.781 milions d'euros) per impulsar transicions en països menys avançats en aquesta matèria i no deixar ningú enrere.



En la mateixa línia s'ha manifestat el coordinador de la delegació xilena a la COP 27, Julio Cordano, que ha explicat que els països amb més recursos tenen més fàcil adaptar-se i, per aquest motiu, calen "fluxos financers" a llarg termini, que apostin per mitigar el canvi climàtic.

INICIATIVES I PLANS



A més de finançament, els països d'Amèrica Llatina portaran a la COP 27 les seves iniciatives i plans en matèria de sostenibilitat , amb els quals pretenen atraure els inversors.



Així, per exemple, l'Equador buscarà nous acords financers amb altres països per assolir els seus objectius i Mèxic arribarà amb un acord sobre la taula amb els Estats Units per fomentar l'energia renovable.