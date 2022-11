Presentació del COP27 / @EP

Egipte està sent un dels països més importants del món aquests darrers dies, ja que està rebent els líders de tot el món per tractar la Cimera del Clima de l'ONU (COP27). Aquesta cita anual, que busca trobar acords i solucions per lluitar contra el canvi climàtic, es troba amb la contradicció més gran de totes: la gran majoria dels líders han acudit a l'aeroport de Sharm El Sheik , ciutat on s'està celebrant, amb els seus avions oficials.

Bonica manera de començar un acte dedicat a buscar fórmules on contaminar menys. Per fer-nos una idea de com és de danyós per al medi ambient, s'estima que una hora de vol d' un avió oficial o jet privat d'un president de govern produeix prop de dues tones de CO2 . Per tant, si s'agafa com a exemple un vol entre Bogotà i el Caire, que té una distància de 11.160 quilòmetres i una durada d'unes 20 hores, la producció de CO2 seria d'aproximadament 40 tones.

Arribar en avió comercial hauria estat una solució força més ecològica, dins del que cal. Segons l' Agència Europea del Medi Ambient , un avió comercial emet uns 285 grams de CO2 per passatger i quilòmetre . Si posem per exemple un Airbus A330 on viatgen unes 250 persones des de Bogotà fins al Caire, s'està produint aproximadament 801 tones de diòxid de carboni. Continua sent una barbaritat, però en proporció és molt menys. La despesa total d'un vol comercial d'aquestes característiques seria de tres tones de CO2 per persona, mentre que el jet privat són 40 tones a repartir entre el passatge del vol privat.

Agafant aquests càlculs com a referència, és normal qüestionar-se de què serveix fer una cimera d'aquest calat si per això cal enganxar un peatge mediambiental tan elevat.

L'únic líder polític que no ha arribat en jet privat ha estat John Kerry , l'enviat especial dels Estats Units. Joe Biden va renunciar a viatjar a Egipte , probablement perquè es va celebrar aquesta setmana les eleccions del midterm al país nord-americà, i per això Kerry va acabar sent l'encarregat d'acudir a la cita. L'enviat especial va renunciar a utilitzar l'avió VIP de la força aèria nord-americà i va arribar per mitjà d'un avió comercial des dels Emirats Àrabs .

Tot i això, la decisió d'anar amb vol comercial correspon més a un acte de propaganda pròpia, ja que va tenir una polèmica no fa gaire en anar a Islàndia amb jet privat per rebre el premi Cercle Àrtic per presidir les negociacions de l'Acord Climàtic de París. La premsa li va preguntar sobre això, i Kerry va respondre que "era l'única opció per a algú com jo que viatja pel món per guanyar aquesta batalla". Un argument poc vàlid, perquè podria haver arribat de la mateixa manera amb un avió comercial.

Curiosa és també qui està patrocinant aquest esdeveniment: Coca Cola . La multinacional va ser designada per l'organització Free From Plastic com una de les empreses contaminants de plàstic per quart any consecutiu. Cada any 11 milions de tones mètriques de residus plàstics acaben als oceans, però aquest no és l'únic problema associat al plàstic: cal afegir-hi també tot el procés que comporta la seva creació.

El plàstic es fabrica a partir de combustibles fòssils que s'extreuen de la terra i que es refinen en instal·lacions que es nodreixen d'aigua i energia per fer aquest procés de transformació. Segons l' informe de Beyond Plastics elaborat el 2021, si la indústria del plàstic fos un país, seria el cinquè emissor de gasos d'efecte hivernacle més gran.

Realitzar cims del clima en què es busquen maneres de combatre el canvi climàtic, està bé, i cal si volem disminuir el dany que s'està produint al planeta. Tot i això, el discurs cau pel seu propi pes quan el mitjà de transport és extremadament contaminant i quan el principal patrocinador és una de les empreses més contaminants del planeta.