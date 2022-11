Foto: COP27

Després d'uns primers dies plens de discursos dels líders polítics , a la tercera jornada de la cimera la majoria de les negociacions es van desenvolupar a porta tancada .

El tercer dia va girar al voltant de les finances, però també hi va haver altres fets destacats, com que la família de l'activista Alaa Abd el-Fattah va demanar, per tercer dia consecutiu, una prova de vida del britànic-egipci .

A més, un activista Kulkalgal de les Illes de l'Estret va assegurar que la manera com el món tracta els indígenes és "un insult". Per part seva, l'ambientalista nord-americà Bill McKibben ha denunciat que "aquest any hem entès completament l'enllaç entre els combustibles fòssils i el feixisme", mentre que el president del Banc Mundial, David Malpass, ha dit que no és "un negacionista" del canvi climàtic .

Una de les anècdotes més divertides de la jornada va ser l?error del president de les Nacions Unides, António Guterres, que es va equivocar llegint el discurs equivocat.