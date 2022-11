Amaia Barredo, en una imatge de fitxer. Foto: Europa Press



Euskadi lidera una declaració de 45 governs regionals per instar l'acció i augmentar el finançament climàtic . La delegació del Govern Basc, encapçalada per la viceconsellera de Sostenibilitat Ambiental, Amaia Barredo, ja és a la Cimera del Clima-COP27 d'Egipte i ha participat avui en un acte en què s'ha presentat la Declaració de les Regions , organitzat per les dues principals xarxes internacionals en matèria de clima i medi ambient: Regions4, en què Euskadi exerceix la Presidència; i Under2 Coalition, en què és membre del Comitè Executiu.

La "Declaració de les Regions per a la COP27" està subscrita per 45 governs regionals i xarxes internacionals, i s'hi recullen les reivindicacions de les regions perquè s'acceleri l'acció climàtica i s'augmenti el finançament que la transició energètica i climàtica va a requerir, "amb justícia climàtica i sense deixar ningú enrere", tal com ha afirmat en el seu discurs la viceconsellera.

Barredo també ha subratllat l'important rol dels actors subestatals als grans consensos internacionals. "És urgent modernitzar l'ecosistema de governança, perquè les regions puguin fer sentir la seva veu en aquest tipus de cimeres i puguin ser part de la solució, com ja ho estem sent, fins i tot amb més ambició climàtica que els estats", ha afegit, per recordar que les regions i els organismes locals apliquen i desenvolupen el 70% de les mesures de mitigació i el 90% de les polítiques en matèria d'adaptació.

Precisament, la "Declaració de les Regions per a la COP27" busca reclamar davant dels principals líders polítics "el reconeixement del paper clau que tenen els governs regionals en la resposta a la crisi climàtica i la necessitat de prendre mesures urgents per mitigar i adaptar-se al canvi climàtic", segons ha informat en un comunicat el Departament de Desenvolupament Econòmic, Sostenibilitat i Medi Ambient.