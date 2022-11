Biden adverteix als líders que el temps per enfrontar la crisi climàtica s'està acabant |@EP

El temps per enfrontar la crisi s?està acabant. Així ho ha manifestat Joe Biden i ha demanat als països que facin més per abordar l'emergència climàtica i ha dit a la cimera Cop27 que els líders mundials “ja no poden al·legar ignorància”.

Biden va dir a una gran multitud de delegats a les converses, celebrades a Egipt o, que “la ciència és devastadorament clara: hem d'avançar per a fins d'aquesta dècada”. El president dels EUA . va declarar que els Estats Units estaven prenent mesures per reduir les emissions d'escalfament del planeta i que altres economies importants necessitaven "intensificar" per evitar una bretxa desastrosa de 1.5C a l'escalfament global.

“Elevem tant la nostra ambició com la velocitat dels nostres esforços”, va dir en el seu discurs de divendres a Sharm el-Sheikh . “Si guanyarem aquesta baralla, cada emissor important s'ha d'alinear amb 1.5C. Ja no podem al·legar ignorància de les conseqüències de les nostres accions o continuar repetint els nostres errors. Tothom ha de continuar accelerant el progrés al llarg d'aquesta dècada decisiva”.

Biden , animat per resultats electorals de meitat de període millors del que s'esperava per als demòcrates aquesta setmana, va dir que els governs han de “posar indicadors significatius de progrés” en la reducció d'emissions. Els científics han advertit que el món es dirigeix cap a nivells desastrosos d'escalfament global, amb emissions que encara no cauen prou ràpidament per evitar onades de calor severes, incendis forestals, sequeres i altres impactes de la crisi climàtica.

“Han estat uns anys difícils; els desafiaments interconnectats que enfrontem poden semblar aclaparadors”, va dir Biden , que va acusar Vladimir Putin d'usar “l'energia com a arma” a la invasió russa d' Ucraïna , una acció que ha provocat que els preus de l'energia i els aliments es disparin a nivell mundial. “En aquest context, és més urgent que mai que dupliquem el nostre compromís climàtic”.

Biden , que va ser interromput breument per un petit grup de manifestants climàtics , va dir que els EUA . estava compromès a ajudar els països en desenvolupament més afectats pels impactes climàtics, però no va esmentar la provisió de pagaments a través de "pèrdues i danys", el tema candent de Cop27 i el més problema urgent per a les comunitats vulnerables que ja pateixen catàstrofes cada cop més greus.

Els manifestants eren activistes joves i indígenes dels EUA . que demanaven a Biden que deixés d'impulsar l'extracció de combustibles fòssils. "El president, els membres del congrés i el departament d'estat han vingut a aquest fòrum internacional sobre el canvi climàtic proposant solucions falses que no ens portaran a 1,5 graus", va dir Big Wind, de 29 anys, membre de la tribu Northern Arapaho a Wyoming.

"Necessitem accelerar la transició, però això no succeirà si ens associem amb grans contaminadors com Amazon i PepsiCo , per la qual cosa necessitàvem denunciar-ho", va concloure, en referència a un anunci a principis d'aquesta setmana de l'enviat climàtic dels EUA . , John Kerr i. , Bezos Earth Fund i PepsiCo , entre d'altres, sobre els plans per dissenyar un accelerador de transició energètica.