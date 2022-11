World Vision demana a la COP27 que "s'escolti la veu de la infància" per lluitar contra l'emergència climàtica |@EP

World Vision ha reclamat que "s'escolti la veu dels nens i nenes" com una "part gran de la solució" per lluitar contra l'emergència climàtica, en el marc de la celebració de la COP27 , la reunió del grup de 198 països signants de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic , que té lloc a Egipte del 6 al 18 de novembre.

"Sembla tan senzill però els demanem que escoltin la veu de la infància i se'ls prengui més seriosament", ha reclamat la directora tècnica de Compromís Extern i Programació de World Vision , Yukiko Yamada Morovic , que està fent un seguiment de les negociacions polítiques a la cimera climàtica.

Al seu parer, s'ha fet un "gran pas" en involucrar els nens i nenes en esdeveniments i reunions en el marc de la COP27 per escoltar-los i conèixer les seves propostes contra el canvi climàtic però, per altra banda, ha observat que a les reunions i negociacions sobre temes més tècnics com el finançament climàtic, el col·lectiu d'infància encara queda "totalment invisible".

"Han començat a parlar de les dones i de les comunitats indígenes, però quan entro en una reunió sobre temes tècnics, ja no escolto més sobre com hem d'escoltar la veu de la infància", ha apuntat.

En aquest context, Yukiko Yamada Morovic ha demanat que es "tenguin en compte" les seves aportacions ja que considera "impressionant" la preparació dels menors i la manera com ofereixen possibles solucions.

"Donen propostes tan concretes sobre les seves comunitats locals com fer les seves escoles més verdes o iniciatives com la regeneració d'arbres", ha assenyalat, alhora que ha posat en relleu la capacitat que tenen els nens i les nenes per "mobilitzar" tant les seves comunitats com als governs locals.

Yukiko Yamada Morovic posa com a exemple un projecte que World Vision desenvolupa a Tanzània on, amb suport d' UE i de la Unió Africana , mobilitzen grups de nens i joves per demanar rendició de comptes als governs locals sobre el tema de la governança climàtica, per avaluar quantes mesures promeses s'han implementat.

Precisament, la directora tècnica de Compromís Extern i Programació de World Vision insisteix en la necessitat d'una “acció concreta” per part dels governs perquè les promeses no quedin “buides”.

"D'una banda, tinc esperança però és molt difícil perquè els països rics que han contaminat han de prendre responsabilitats i han fet moltes promeses de finançament, de canviar els seus sistemes, però falta veure com s'implementen totes les seves promeses", ha remarcat.