Jordà presenta a la COP27 el projecte de llei de Producció Agrària Sostenible (PAS) |@EP

La consellera d'Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació de la Generalitat, Teresa Jordà, ha presentat a la cimera del clima COP27 a Egipte el projecte de llei de Producció Agrària Sostenible (PAS), amb l'objectiu que més del 50% de les explotacions agràries siguin sostenibles el 2030.

Ha assegurat que el Govern acompanyarà els productors catalans en aquesta transformació cap a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica, informa la Generalitat aquest dissabte en un comunicat.

Se certificaran legalment les bones pràctiques; s'habilitarà una calculadora de la sostenibilitat com a eina d'automillora de les explotacions, i hi haurà una línia d'ajuts econòmics previstos en el Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya per impulsar la transformació.

Jordà ha explicat que la PAS impulsarà la transformació cap a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica de les explotacions agrícoles i ramaderes "de manera avaluable i quantificable".

Ho ha presentat al costat de la directora general d'Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, en intervenir durant el 'side event' sobre transformació sostenible dels sistemes alimentaris, al Pavelló 'Food for Climate' de la COP27.

Ha defensat "fer visible l'esforç que molts productors ja estan fent per aconseguir aquests nous reptes" i ha assegurat que aconseguir un sistema agroalimentari sostenible serà clau per garantir la sobirania alimentària i combatre alhora els efectes de l'emergència climàtica.

Per això, la PAS iniciarà la implantació a la producció primària, "però treballem amb l'objectiu de fer-la extensiva més endavant a tota la cadena alimentària".

El Govern està elaborant aquesta llei (ja s'ha fet la consulta pública prèvia) i alhora es desenvoluparà la certificació de PAS, que serà voluntària i acreditarà legalment les explotacions sostenibles catalanes amb la identificació dels seus productes "amb l'objectiu de fer arribar el missatge als consumidors".

També elabora una guia de bones pràctiques, que inclourà la normativa que identificarà les pràctiques sostenibles.

Ara, el 9% explotacions agrícoles i el 6,3% de les ramaderes produeixen segons les certificacions de qualitat.

CERTIFICACIÓ

Per aconseguir la certificació de les bones pràctiques, les explotacions hauran de fer una comunicació prèvia, i s'obtindrà després de verificar-se el compliment de les pràctiques de sostenibilitat, incloent una presa de mostres i anàlisis multirresidus.

El disseny de la certificació es basa en el model d'Avaluació de la Sostenibilitat per a l'Agricultura i l'Alimentació promogut per la FAO.