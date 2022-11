Els oligarques russos i les empreses sota sancions es troben entre els cabilders a Cop27 |@EP

Segons la informació facilitada per The Guardian , els oligarques russos i els executius de diverses empreses sota sancions internacionals es troben entre els cabilders que actualment assisteixen a Cop27 a Sharm el-Sheikh .

La mateixa font assegura que entre els que participen en les converses climàtiques fonamentals hi ha el multimilionari i exmagnat de l'alumini Oleg Deripaska , que està sota sancions del Regne Unit , i el multimilionari Andrey Melnichenko, excap de l'empresa russa de fertilitzants, el grup EuroChem , que ha estat objecte de sancions individuals per part de la Unió Europea que va qüestionar , anomenant-los “absurds i sense sentit”.

El gegant del gas Gazprom ha enviat sis delegats a les converses, juntament amb el director gerent de Sberbank . Tots dos estan sota sancions dels EUA i la UE . També van assistir representants de la companyia petroliera Lukoil , la companyia minera Severstal i Magnitogorsk Iron and Steel Works , totes sota sancions nord-americanes.

L'empresa de petroli i gas Tatneft , actualment sancionada per la UE , va enviar tres cabilders a les converses climàtiques, segons dades recopilades per les organitzacions Corporate Accountability , Global Witness i Corporate Europe Observatory . La delegació russa inclou les empreses metal·lúrgiques Severstal i NLMK Group , part d'una indústria que ha enfrontat sancions per part de la UE .

Les converses climàtiques de Cop27 s'han vist tenyides en gran part per debats sobre com s'hauria d'adaptar el món a l'escassetat de subministraments de gas rus. Això segueix mesos de temors a Europa al voltant de l'escassetat d'energia derivada de la decisió de Moscou de suspendre abruptament el subministrament de gas a Europa , en resposta a les sancions internacionals a causa de la invasió d' Ucraïna per part del president Vladimir Putin a febrer.

Mentre els delegats es reunien a la ciutat turística egípcia de Sharm el-Sheikh , grups ambientalistes, científics i representants del sud global van expressar temors que la crisi energètica d' Europa podria utilitzar-se com a pretext per a una exploració de gas més gran a l' Àfrica , en lloc de un impuls per augmentar les energies renovables. recursos energètics a nivell mundial.

La presència de cabilders de la indústria i executius de la indústria del petroli i el gas, inclosos sis representants de la Unió Russa d'Industrials i Empresaris , un grup de cabildeo, suggereix que Rússia està utilitzant les converses crucials sobre el clima per impulsar els negocis .

També suggereix que la delegació russa pot estar buscant promoure indústries no autoritzades, com ara alguns metalls i fertilitzants, que estan vinculades amb l'impacte de Rússia en el subministrament mundial d'aliments i l'augment del cost dels productes alimentaris, particularment al sud global.

Els crítics han argumentat que Rússia havia buscat maneres de beneficiar-se de la crisi climàtica, particularment en termes de perforació a l' Àrtic . L'enviat climàtic de Putin , Ruslan Edelgeriev , va dir a les converses de Cop27 que “si no hi hagués sancions, restriccions o enfocaments discriminatoris, la Federació Russa podria haver arribat abans a la neutralitat de carboni”.