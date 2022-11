L'estratègia de les empreses d'aliments per a l'objectiu climàtic de 1,5 ºC és curt. | @ep

Les majors empreses d'aliments del planeta, els productes de les quals han estat vinculats a la destrucció geralitzada de les selves tropicals , no han aconseguit generar un pla adequat per alinear les seves pràctiques comercials amb l' objectiu climàtic d'1,5 °C , segons els activistes.

Els principals productors d' oli de palmell, soja, cacau i carn de boví van publicar el seu full de ruta per alinear-se amb els objectius climàtics a principis de setmana i van prometre desenvolupar i publicar els terminis dels objectius específics de productes bàsics amb l'objectiu de frenar la desforestació . Al capdavant d'aquest grup reduït d'empreses se situen la firma brasilera de carn JBS , la companyia agrícola nord-americana Cargill i la singapurenca empresa de menjar processat Wilmar International .

"No ens podem permetre més rentat verd o comportament imprudent d'aquestes empreses que es beneficien de la destrucció dels ecosistemes i presenten més retards i plans inadequats per aturar i revertir la destrucció que provoquen i que continuarà cremant el planeta", comenta l'activista forstal de Greenpeace Brasil, Cristiane Mazzeti.

Tot i que la crema de combustibles fòssils segueixi sent la major impulsora de l' escalfament global , el canvi en l'ús de la terra continua sent una de les degradants més grans de la pèrdua de la biodiversitat i del minvament a la capa d'ozó. A més, frenar la destrucció de selves tropicals és un punt clau per emprendre la crisi climàtica i de biodiversitat. Per arribar als objectius de 1,5º , tot canvi en l'ús de la terra s'hauria d' aturar per al 2030 amb resultats significatius a mitjans de la dècada , tal com anuncien els científics.

Per bé que els activistes han reconegut que s'han aconseguit alguns avenços, especialment amb el consum, la frabricació i la manipulació d'oli de palma , encara consideren que les empreses i multinacionals, en major mesura, no han aconseguit complir amb els propòsits que van prometre , igual que els productors que soja i carn de boví.