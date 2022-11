#COP27 Jornada de protesta a Barcelona contra la inacció política davant del canvi climàtic |@ACN

Un centenar de persones han participat aquest dissabte a Barcelona en unes jornades contràries a la cimera del clima de les Nacions Unides , que se celebra aquests dies a Egipte .

Al migdia els assistents han fet una marxa de protesta que ha passat per l'interior de l' Estació de Sants i ha acabat a la plaça dels Països Catalans . La seva voluntat és “tornar als carrers per exigir accions reals”.

Davant d'aquesta manca de mesures reals, la Xarxa per a la Justícia Climàtica defensa unir diferents col·lectius que treballen en l'àmbit de la pobresa, l'antiracisme, el feminisme, l'alimentació o els drets laborals, per denunciar la inacció davant del canvi climàtic i per plantejar reptes com “la sobirania energètica i alimentària”, els preus dels lloguers o la inflació.

Durant aquest dissabte els assistents a la contracimera han debatut un "pla de xoc" davant la "crisi ecosocial" i han denunciat que "la manca d'ambició dels governs està condemnant el planeta a un escalfament global molt superior als dos graus".

Les xerrades han començat a l'espai veïnal de Can Batlló , des d'on ha començat una marxa de protesta amb diverses pancartes on es podia llegir lemes com “Emergència ecològica, acabem amb el capitalisme destructor i patriarcal” o “Pugen els preus, pugen les temperatures : ens alcem"!.