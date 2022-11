Foto: Europa Press

L'aigua i els efectes de la crisi climàtica a l'escassetat del líquid element són el gran tema de debat de la jornada del dilluns 14 de novembre a la cimera climàtica de l'ONU Cop27.

La previsió és que les converses finalitzin divendres, encara que és probable que continuïn almenys fins dissabte. De fet, s'esperen noves mesures i compromisos sobre el tema, que van des de la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle fins a l'assistència financera per a les nacions més pobres.

L' aigua és motiu d'especial preocupació per als amfitrions, ja que el Nil continua sent la columna vertebral de l'economia, l'agricultura i la cultura egípcies. Alguns es pregunten com la ciutat turística de Xarm al-Sheikh, on s'han reunit 45.000 delegats per a les converses, gestionarà aquest element en el futur.

La jornada també abordarà la qüestió del gènere, amb discussions sobre com les dones enfronten problemes particulars quan es tracta de la crisi climàtica. Les investigacions han demostrat que les dones i les nenes s'enfronten a un augment de la violència a les zones afectades pels desastres relacionats amb el clima , i que estan en desavantatge quan es tracta de qüestions crucials com els drets sobre la terra i la recepció d'inversions i ajut.