Una de les conferències del COP. Foto: Europa Press

Ucraïna està utilitzant la Cimera del Clima COP27 per posar el focus en el cost ambiental que està suposant la guerra de Rússia, amb els combustibles fòssils com a catalitzador clau de la destrucció del país. El país liderat per Volodímir Zelenski ha enviat més de 20 funcionaris a la cimera d'Egipte per explicar els vincles entre la guerra, l'elevat cost de l'enegria per l'estatus de Rússia com a proveïdor clau del gas i les emissions de calor emesa a causa de l'ofensiva.

Els bombardejos han contaminat l'aire, l'aigua i la terra i han matat milers de persones, segons el viceministre de Medi Ambient d'Ucraïna, Svitlana Grynchuk, a més de fer malbé l'economia del país. La contaminació de sòls prèviament fèrtils va costar 11.400 milions d?euros en danys.

"Això no és simplement una guerra, és terrorisme d'estat i és ecocidi", va dir Grynchuk. "La invasió ha matat la vida silvestre, ha generat contaminació i ha causat inestabilitat social. L'estat terrorista continua enviant míssils a les nostres centrals elèctriques. El nostre medi ambient està sota amenaça a causa d'aquest atac terrorista".

Ucraïna estima que la reconstrucció de les terres provocarà l'emissió de gairebé 50 milions de tones de diòxid de carboni. La prioritat del govern de Zelenski continua sent aconseguir suports internacionals perquè els ajudin a expulsar Rússia del seu país. El líder ucraïnès va dir a la COP27 que "no hi pot haver una política climàtica efectiva sense pau".

Però Ucraïna també està declarant la seva intenció de fer una transició ràpida a les energies renovables, cosa que permetria que Rússia no tingués un domini sobre el gas. Svitlana Krakovska, la principal científica climàtica d'Ucraïna, va dir que ara es comprèn cada cop més que els combustibles fòssils han ajudat a finançar la maquinària de guerra de Putin i que la dependència del petroli i el gas ha deixat els països a mercè dels creixents costos de lenergia i els aliments.

"Estic feliç, almenys, que la connexió ara sigui clara per a moltes persones", va dir Krakovska. A més, va afegir, a títol personal, que “és difícil estar a Kyiv en aquesta situació. És molta pressió i estrès. El meu marit va tenir una mala situació fa dues setmanes quan era a l'hospital per migranyes a causa de l'estrès acumulat. Temia per la seva vida”.

Krakovska també va parlar de la ironia que és la transició ecològica quan Ucraïna no té pràcticament res per escalfar-se. "Però tots ens hem d'adonar de la nostra dependència dels combustibles fòssils, hem de pensar en la independència energètica, no només de Rússia sinó també dels combustibles fòssils. La font d'energia més fiable és el sol i l'hem d'utilitzar", explicava la científica.

A més, els boscos d'Ucraïna han estat destruïts per les bombes, mentre que les terres de cultiu ara són plenes de mines terrestres... un dany que equipara a la dels huracans, inundacions i altres impactes climàtics causats per l'escalfament global .