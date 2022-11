Voice of Women Leaders in Climate Policies/ @COP27

En un discurs dimarts, l'activista climàtica Vanessa Nakate d' Uganda dirà als governs que es renten les mans "tacades d'oli. Que han de posar fi a la bogeria moral i econòmica de finançar els combustibles fòssils i prioritzar la política a curt termini ".

Activistes de països en desenvolupament diuen que estan d'acord amb Thunberg que la COP està compromesa per la gran presència de delegats de petroli i gas.

Ayisha Siddiqa, de 23 anys, de Pakistan , és una de les oradores principals en el Pavelló de Nens i Joves . És la primera vegada que els joves tenen un espai dedicat com aquest, on la setmana passada els activistes van mantenir una reunió formal amb el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres .



És una de les àrees més concorregudes de la COP27 , amb activistes que lluiten per trobar un espai per seure i conversar al pis, i l'Ayisha em diu que està orgullosa de l'espai.

"Això és per als joves , organitzat per nosaltres. A diferència de les àrees governamentals i comercials, no hi ha una marca corporativa a tot arreu", diu.

Diu que les preguntes sobre Greta perden de vista la realitat del canvi climàtic. Aquest estiu, inundacions devastadores van matar 1.700 persones al país d'origen, Pakistan. "El món ha arribat al final per a les persones... Per mi, hi ha tant en joc que no puc simplement renunciar a l'esperança d'un canvi", diu.

A la kenyana Mana Omar , de 27 anys, el preocupa que la cimera no proporcioni el finançament climàtic que el seu país necessita, cridant a la COP27 més com una “ fira comercial ”.

Però tot i així va viatjar aquí per representar la seva comunitat nòmada greument afectada per la sequera. "La meva comunitat està desapareguda aquí, les seves veus són totalment desconegudes, viuen en àrees sense internet. Només espero poder fer tot el possible per portar el missatge aquí", explica.

Però molts activistes, particularment de països en desenvolupament, diuen que van enfrontar barreres significatives per assistir a la cimera a Egipte. Imran Hussein , de Bangla Desh , va perdre el seu pare al cicló Aila el 2009 i diu que està molt preocupat per l'augment del nivell del mar a casa costanera. És a la COP per aconseguir " justícia climàtica " per a la seva mare, que ha treballat en una fàbrica de roba des que va morir el pare d'Imran.