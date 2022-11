Foto: Iberdrola

Iberdrola ha presentat a la COP27 de Sharm el-Sheikh (Egipte) el seu Pla d'Acció Climàtica , el més ambiciós presentat per una empresa a la Cimera, que avança l'objectiu de neutralitat d'emissions de carboni de les centrals de generació, la seva activitat de distribució elèctrica i els seus consums propis (abasts 1 i 2) el 2030, i la descarbonització total de les seves activitats abans del 2040. Amb això, la companyia es converteix en l'energètica amb objectius més ambiciosos en aquesta matèria.

Iberdrola ha presentat també el seu Pla de Biodiversitat, pel qual es marca com a objectiu assolir un impacte net positiu a les espècies i als ecosistemes a 2030. El Pla aborda els impactes derivats de les activitats del grup a la natura al llarg del cicle de vida de les seves instal·lacions, considerant la cadena de subministrament i creant valor mediambiental, econòmic i social a través dels serveis ecosistèmics.

El president executiu d'Iberdrola, Ignacio Galán , mitjançant una intervenció telemàtica s'ha referit a la situació present. “La crisi actual ha reafirmat encara més la necessitat d‟accelerar l‟electrificació amb renovables i xarxes elèctriques per aconseguir la plena descarbonització i també l‟autosuficiència energètica. Després de 20 anys de trajectòria, el Pla d'Acció Climàtica suposa un nou impuls al compromís d'Iberdrola per les emissions netes nul·les com a mitjà per preservar el medi ambient i generar ocupació i desenvolupament industrial. La propera dècada serà crucial si volem assolir els objectius climàtics i protegir la biodiversitat, i tots hem de treballar junts des d'avui mateix per aconseguir-los”.

El full de ruta d'Iberdrola s'ha detallat en el marc de la taula rodona “Ambició renovada davant de la crisi múltiple actual” en què també han participat entre altres institucions el Banc Europeu d'Inversions, representat pel Director de Gestió de Mandats, Christoph Kunh; l'Agència Internacional de l'Energia, a través del seu cap economista, Tim Gould; Gonzalo Muñoz, Climate Champion de Nacions Unides; Patricia Zurita, CEO de Birdlife International i Ovais Sarmad Secretari Executiu Adjunt de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC).

Durant la trobada, moderada per la CEO de We Mean Business , Maria Mendiluce, s'ha valorat positivament, també des del sector conservacionista, el pla presentat per Iberdrola quan constitueix una acció avançada en la lluita contra el canvi climàtic.

A la taula rodona s'ha posat de manifest que, a l'actual context “multicrisi” (climàtica, energètica, d'inflació, de biodiversitat…), els nous Plans d'Iberdrola han de servir d'exemple per continuar avançant en la lluita contra l'escalfament global , donant resposta a les crides del món científic, ecologista i social.

Els plans presentats a Egipte consoliden Iberdrola com a líder empresarial en la lluita contra el canvi climàtic i per la protecció de la biodiversitat, ja que tenen objectius ambiciosos, basats en la ciència, i plenament recolzats pel seu pla d'inversions. La companyia va anunciar la setmana passada a Londres un pla rècord de 47.000 milions d'euros fins al 2025, amb més de 27.000 milions d'euros destinats a xarxes, i inversions de 17.000 milions d'euros en energies renovables, per assolir al final del període uns actius de xarxes de 56.000 milions d?euros i una capacitat renovable de 52.000 MW.